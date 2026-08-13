Dos sismos de 5.8 y 5.5 sacuden varias zonas de Honduras, El Salvador y Nicaragua

Tegucigalpa, Honduras.- Dos sismos se registraron la tarde del miércoles -12 de agosto- frente a las costas de El Salvador y fueron percibidos en sectores de Honduras y Nicaragua, según reportes de organismos de monitoreo.

El primer movimiento ocurrió a las 6:30:04 p.m., mientras que el segundo se registró apenas tres segundos después, a las 6:30:07 pm. Ambos eventos tuvieron sus epicentros en el océano Pacífico, frente a la costa salvadoreña.

Copeco informó que el primer sismo tuvo una magnitud de 5.8 y el segundo de 5.5. La institución indicó que mantiene el monitoreo y la evaluación de los movimientos registrados en la región.