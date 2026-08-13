Dos sismos de 5.8 y 5.5 sacuden varias zonas de Honduras, El Salvador y Nicaragua

Tegucigalpa, Honduras.- Dos sismos se registraron la tarde del miércoles -12 de agosto- frente a las costas de El Salvador y fueron percibidos en sectores de Honduras y Nicaragua, según reportes de organismos de monitoreo.
El primer movimiento ocurrió a las 6:30:04 p.m., mientras que el segundo se registró apenas tres segundos después, a las 6:30:07 pm. Ambos eventos tuvieron sus epicentros en el océano Pacífico, frente a la costa salvadoreña.
Copeco informó que el primer sismo tuvo una magnitud de 5.8 y el segundo de 5.5. La institución indicó que mantiene el monitoreo y la evaluación de los movimientos registrados en la región.
A través de Cenaos y del Centro de Asesoramiento de Tsunamis para América Central (CATAC), Copeco informó que el sismo de magnitud 5.8 ocurrió frente a la costa de Centroamérica y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, de acuerdo con su evaluación en tiempo real.
La evaluación y simulación realizada por los organismos especializados determinó que el movimiento no representó una amenaza de tsunami.
Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro del sismo de magnitud 5.5 a unos 160 kilómetros al sur de San Salvador y estimó una profundidad de 56.8 kilómetros.
Sin daños hasta el momento
Copeco comunicó que no existía riesgo de este fenómeno para la región.
Hasta el momento de los reportes preliminares no se informaron personas heridas ni daños en viviendas, edificios u otras infraestructuras.
Copeco recomendó a la población mantener la calma, informarse mediante fuentes oficiales y permanecer atenta a las comunicaciones de las autoridades.