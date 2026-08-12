Presidente reafirma apertura de Honduras a la inversión con reglas claras y libre competencia

Tegucigalpa, Honduras. -Reglas claras, seguridad jurídica, igualdad de condiciones y un gobierno dispuesto a facilitar la inversión. Bajo esos principios, el presidente Nasry Asfura reafirmó este miércoles la apertura de su administración a los empresarios nacionales y extranjeros que quieran invertir , crecer y generar empleo en Honduras.

“La competencia efectiva no es solamente un concepto económico; es una herramienta para generar más oportunidades, mejores precios, mayor calidad, innovación y empleo”, aseguró el mandatario.

Para el presidente Asfura, promover mercados donde empresas, emprendedores y nuevos inversionistas puedan competir en condiciones justas "tiene un impacto directo en la economía y en las oportunidades que recibe la población".

El mandatario participó en el evento “Honduras: Hacia una competencia efectiva”, organizado por la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC) en el marco de la celebración del Día Nacional de la Libre Competencia.

El mandatario dejó claro el papel que busca asumir su administración frente a quienes decidan apostar por Honduras.

“Cuando existe competencia, las empresas tienen incentivos para mejorar. Cuando existe competencia, el consumidor tiene más opciones. Cuando existe competencia, se estimula la inversión. Y cuando existe inversión y crecimiento económico, Honduras tiene mayores posibilidades de generar empleos dignos y mejorar las condiciones de cada persona”, apuntó.

El titular del Ejecutivo señaló que "una mayor competencia incentiva a las empresas a mejorar, ofrece más opciones a los consumidores y crea condiciones para atraer capital y generar nuevas fuentes de trabajo".

“Yo quiero que entendamos una cosa aquí: este Gobierno es amigo de la inversión. Para eso estamos, para atenderlos, para servirles, para que me digan cuánto van a invertir, cuántos empleos van a generar”, destacó.

Explicó que a partir de allí corresponde al Gobierno facilitar los procesos necesarios para que los proyectos puedan ejecutarse.

“Y ahí empieza la parte del gobierno, mi parte y la de todo el equipo que me rodea: darles esa facilidad para que salgamos adelante, para ser un facilitador, para que ejecutemos los proyectos, para ser el primer administrador del país y tratar de ser el mejor”, añadió.

El mandatario puso énfasis en la inversión nacional, al considerar que "los empresarios hondureños tienen un papel fundamental en el futuro económico del país, sin restar importancia al capital extranjero".

“La inversión nacional, especialmente, es a la que le debemos apuntar, porque aquí vivimos, aquí nacimos, aquí nos vamos a morir”, reiteró.

“Claro que sí, la inversión extranjera la necesitamos. Necesitamos esa inversión para poder acelerar el crecimiento de un país, de eso no hay duda”, recalcó.

El presidente afirmó que atraer inversión también exige instituciones sólidas, transparentes y con seguridad jurídica.

“Una economía moderna necesita reglas claras, necesita instituciones fuertes, necesita seguridad jurídica, necesita transparencia, necesita que esas reglas sean aplicadas firmes, objetivas y sin ningún privilegio”, detalló.

En ese sentido, aseguró que su administración no establecerá preferencias entre inversionistas.

“Este es un gobierno que no tiene preferencia por nadie, por ningún inversionista. Lo que queremos es que a todos les vaya bien, claro, porque si les va bien a todos, también nos va a ir bien a Honduras”, afirmó.

De su lado, la presidenta de la CDPC, Analina Montes, coincidió en que reglas claras y mercados competitivos son esenciales para atraer capital, generar empleo y ampliar las oportunidades.

“Cuando avanzamos juntos, Honduras avanza. Cuando tenemos reglas claras, logramos generar esa confianza que necesitamos. Con ello va a venir la inversión, con eso va a venir el empleo, van a venir las oportunidades para nuestra gente”, indicó Montes.

Destacó además, los esfuerzos de la actual administración para mejorar el ambiente de inversión.

“Señor presidente, desde la Comisión nosotros hemos venido observando esos esfuerzos que su Gobierno está haciendo por generar un ambiente favorable para la inversión. Estamos recuperando la confianza y estamos colocando nuevamente a Honduras en las mejores condiciones para poder competir”, apuntó.

La presidenta de la CDPC señaló que el reto ahora es "continuar reduciendo barreras, simplificando procesos y brindando certeza a quienes ya invierten en el país y a quienes analizan hacerlo".

“Necesitamos seguir construyendo puentes para reducir barreras, simplificar procesos y dar esa seguridad jurídica que nos exigen”, indicó.

El presidente Asfura resumió la visión de su Gobierno en una relación directa entre confianza, credibilidad e inversión, con el objetivo de convertir el crecimiento empresarial en oportunidades concretas de empleo y desarrollo para Honduras.