Honduras fortalece vínculos con Japón y abre oportunidades de inversión

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras y autoridades diplomáticas de Japón analizaron nuevas oportunidades de cooperación e inversión orientadas a impulsar proyectos productivos, generación de empleo y desarrollo tecnológico en el país.
Con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y promover nuevas oportunidades de inversión, el presidente Nasry Asfura Zablah, sostuvo una reunión con Ishize Motoyuki, asesor ministerial, embajador y ministro adjunto-director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.
El encuentro se llevó a cabo en el marco de una agenda orientada a ampliar la cooperación bilateral y generar nuevas oportunidades para Honduras.
Este año 2026, se conmemoran 91 años de relaciones diplomáticas entre Honduras y Japón, las que se han construido sobre cooperación, respeto mutuo y acompañamiento al desarrollo nacional desde 1935.
Durante el encuentro entre el mandatario y el distinguido visitante, se abordaron proyectos relacionados a: salud, educación, infraestructura y tecnología, áreas que Japón considera prioritarias para apoyar en el país.
Además de eso, que coinciden con los ejes estratégicos impulsados por la actual administración del presidente Nasry Asfura.
Asimismo, se dialogó sobre la posibilidad de atraer inversión japonesa a Honduras, especialmente en proyectos productivos y de manufactura, con las que se pretenden generar empleo en Honduras.
El mandatario también compartió prioridades nacionales en materia de infraestructura, destacando la importancia de continuar trabajando junto a aliados estratégicos para acelerar el desarrollo en los diferentes rubros en el país.