EH Verifica lanza ClaimCheck ante SIP y Google

Tegucigalpa, Honduras.- EH Verifica presentó el miércoles 22 de abril ClaimCheck, una nueva herramienta de inteligencia artificial diseñada para fortalecer el combate a la desinformación política desde las redacciones de EL HERALDO y LA PRENSA, medios de Grupo OPSA. La exposición se realizó ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative, en el cierre del programa AI Product Lab. La presentación colocó a EH Verifica y LA PRENSA Verifica en una posición de vanguardia dentro del fact-checking regional, al mostrar una herramienta creada para sistematizar el monitoreo y la escucha activa de discursos públicos, declaraciones políticas y otros contenidos que circulan a gran velocidad en el ecosistema digital. ClaimCheck fue concebida para convertir en material analizable una parte del ruido que domina la conversación pública. La herramienta transcribe audios, videos y enlaces de YouTube a texto, lo que permite transformar entrevistas, comparecencias, intervenciones públicas, transmisiones y declaraciones en insumos útiles para el trabajo periodístico diario. A partir de esas transcripciones, el sistema identifica qué afirmaciones son verificables y cuáles forman parte de la retórica política, una separación clave para que los equipos de verificación puedan concentrarse en aquello que sí admite contraste documental, contextualización y comprobación bajo criterios estrictamente periodísticos. Ese primer filtro permite ordenar grandes volúmenes de información, reducir tiempos de búsqueda y priorizar con más rapidez declaraciones potencialmente verificables emitidas por actores políticos, funcionarios y otros personajes con incidencia en el debate público. En otras palabras, ClaimCheck agiliza una fase crítica del fact-checking sin alterar la esencia del método periodístico. Una vez detectadas las aseveraciones, los fact-checkers las someten al proceso de verificación que caracteriza a EH Verifica y LA PRENSA Verifica, basado en estándares de calidad, rigor, contraste y método. Por eso, la herramienta no reemplaza al periodista ni al criterio editorial, sino que fortalece su capacidad de respuesta frente a la desinformación.

Carlos Mauricio Flores, director ejecutivo de Grupo OPSA, afirmó que “nuestros equipos han trabajado arduamente para preparar esta herramienta haciendo uso de la inteligencia artificial de manera responsable, siempre con la mirada del periodista para ofrecer contenidos de alta calidad”. Flores agregó que “con esta herramienta buscamos contribuir de forma estratégica, continua y sistemática a la lucha contra la desinformación, la nueva y peligrosa pandemia que afecta a la humanidad”, al subrayar que la innovación tecnológica debe estar al servicio del periodismo y de la defensa de la verdad en la esfera pública.

Innovación con sello periodístico

La apuesta detrás de ClaimCheck no se limita a incorporar tecnología en la redacción. Su valor radica en que fue pensada desde una necesidad periodística concreta: escuchar mejor, monitorear más y encontrar con mayor precisión afirmaciones que merecen ser verificadas en medio de un flujo constante de contenido político. Carlos Girón, editor en jefe de EH Verifica, expresó que “ClaimCheck nos permite convertir discursos en insumos verificables y enfocar el trabajo periodístico donde realmente importa. Es una herramienta pensada para fortalecer el criterio humano, no para reemplazarlo”. Paola Ávila, fact-checker de EH Verifica, sostuvo que “esta herramienta de EH Verifica se convertirá en el apoyo indispensable del equipo para auditar las voces más influyentes del poder, sin excepción”, al destacar su utilidad para reforzar la vigilancia periodística sobre el discurso público. Esa lógica resume el corazón del proyecto. ClaimCheck no automatiza la verdad ni emite veredictos por sí sola. Lo que hace es ordenar, filtrar y priorizar contenido para que el periodista pueda aplicar su experiencia, contrastar evidencias, consultar fuentes y resolver con mayor eficiencia qué afirmaciones ameritan una verificación formal. Con esta herramienta, EH Verifica y LA PRENSA Verifica reafirman además su liderazgo en Honduras y Centroamérica en el combate contra la desinformación. La iniciativa representa una apuesta pionera en la región porque adapta la inteligencia artificial a una necesidad específica del fact-checking político, un terreno donde la velocidad, el volumen y la manipulación exigen nuevas capacidades. La exposición de ClaimCheck se realizó en una sesión virtual que reunió al menos a 21 medios de comunicación, organizados en tres bloques. El encuentro marcó el cierre del programa AI Product Lab, una iniciativa que permitió a distintas salas de redacción desarrollar proyectos basados en inteligencia artificial para potenciar su trabajo editorial y explorar nuevas soluciones de innovación.