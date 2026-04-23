Olancho FC vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Olancho, Honduras.- La recta final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras está que arde, y uno de los duelos más atractivos de la jornada 20 se está viviendo este jueves en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, donde Motagua está enfrentando a Olancho FC.

RESULTADO ACTUALIZADO: OLANCHO FC 0-0 MOTAGUA

JUGADAS DESTACADAS

MIN. 22- Disparo de media distancia de Alejandro Reyes que pasa desviado del marco que defiende Gerson Argueta. Sigue Motagua en busca del primer gol del partido.

MIN. 12- Rodrigo de Olivera intentó sorprender de larga distancia, pero su remate se va completamente desviado de la portería de Olancho FC.

MIN. 9- Centro de Carlos Argueta que rechazó mal Marcelo Santos y casi mete autogol en su propio marco. Se salvó Motagua.

MIN. 3- Se escapaba Cristopher "Búho" Meléndez por la banda derecha, pero sale bien el defensor de Potros para evitar que el jugador de Motagua llegara al área de los locales. Tiro de esquina a favor del mimado.

7:30 PM- ¡Arrancó el partido! Olancho FC y Motagua están jugando por la jornada 20 de Liga Nacional.

7:20 PM- Así sale Olancho FC: 29. Gerson Argueta, 14. Carlos Argueta, 33. Nelson Muñoz, 26. Geisson Perea, 7. Diego Rodríguez, 5. Deyron Martínez, 8. Henry Gómez, 23. Juan Ángel Delgado, 12. Yeison Mejía, 34. Kevin López y 21. Clayvin Zúniga.

7:00 PM- Alineación titular de Motagua: 22- Luis Ortíz, 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 12- Marcelo Santos, 17- Clever Portillo, 8- Denis Meléndez, 56- Carlos Palma, 23- José Reyes, 7- Jorge Serrano, 19- Rodrigo De Olivera y 11- Romario da Silva.

6:35 PM- Olancho FC también realizar ejercicios precompetitivos previo a enfrentar al mimado.