Olancho FC vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Olancho, Honduras.- La recta final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras está que arde, y uno de los duelos más atractivos de la jornada 20 se está viviendo este jueves en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, donde Motagua está enfrentando a Olancho FC.
RESULTADO ACTUALIZADO: OLANCHO FC 0-0 MOTAGUA
JUGADAS DESTACADAS
MIN. 22- Disparo de media distancia de Alejandro Reyes que pasa desviado del marco que defiende Gerson Argueta. Sigue Motagua en busca del primer gol del partido.
MIN. 12- Rodrigo de Olivera intentó sorprender de larga distancia, pero su remate se va completamente desviado de la portería de Olancho FC.
MIN. 9- Centro de Carlos Argueta que rechazó mal Marcelo Santos y casi mete autogol en su propio marco. Se salvó Motagua.
MIN. 3- Se escapaba Cristopher "Búho" Meléndez por la banda derecha, pero sale bien el defensor de Potros para evitar que el jugador de Motagua llegara al área de los locales. Tiro de esquina a favor del mimado.
7:30 PM- ¡Arrancó el partido! Olancho FC y Motagua están jugando por la jornada 20 de Liga Nacional.
7:20 PM- Así sale Olancho FC: 29. Gerson Argueta, 14. Carlos Argueta, 33. Nelson Muñoz, 26. Geisson Perea, 7. Diego Rodríguez, 5. Deyron Martínez, 8. Henry Gómez, 23. Juan Ángel Delgado, 12. Yeison Mejía, 34. Kevin López y 21. Clayvin Zúniga.
7:00 PM- Alineación titular de Motagua: 22- Luis Ortíz, 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 12- Marcelo Santos, 17- Clever Portillo, 8- Denis Meléndez, 56- Carlos Palma, 23- José Reyes, 7- Jorge Serrano, 19- Rodrigo De Olivera y 11- Romario da Silva.
6:35 PM- Olancho FC también realizar ejercicios precompetitivos previo a enfrentar al mimado.
6:30 PM- Motagua realiza ejercicios de calentamiento sobre el césped del Juan Ramón Brevé.
6:00 PM- Le tiran billetes y gritan "pistero" a Rodrigo de Olivera previo al Olancho FC vs Motagua.
Previa del partido
El “Ciclón Azul” llega con la motivación a tope en el primer lugar de la tabla con 35 puntos, seguido de cerca por Olimpia con la misma cantidad de unidades, en una posición que buscará defender en una cancha siempre complicada.
El equipo dirigido por Javier López se trasladó con mente positiva a tierras olanchanas para preparar un partido que puede marcar el rumbo del campeonato. Motagua sabe que depende de sí mismo para asegurar el liderato, una ventaja que intentará sostener hasta la última jornada.
Sin embargo, la tarea no será sencilla. Olancho FC atraviesa un momento brillante, encadenando cuatro victorias consecutivas que lo han catapultado a los primeros planos. Los “Potros” suman 30 unidades y quieren dar el golpe sobre la mesa ante su afición, donde han sido particularmente fuertes durante todo el torneo.
Canal que transmite el partido
El partido entre Olancho FC y Motagua será transmitido por Deportes TVC. El minuto a minuto por EL HERALDO.