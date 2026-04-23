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Varios serían fichajes de Motagua y Olimpia: Jugadores que son agentes libres en Honduras

Así está la lista de agentes libres en la Liga Nacional de Honduras

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 13:31
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A pocos meses para que se abra el mercado de fichajes en Honduras, te mostramos los agentes libres más codiciados en el mercado nacional.

Fotos: Cortesía.
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Alberth Elis tras volver al fútbol, lo hizo con Olimpia, donde comenzó a ganar confianza y a meter goles, lo que le llevó al extranjero nuevamente.
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Elis llegó al Marítimo, pero no tuvo fortuna y tuvo que rescindir contrato con el club.
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Ahora está a la espera que se abra el mercado de piernas y ha mencionado que Olimpia sería su primera opción en Liga Nacional.

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Mario Martinez, ya de 36 años, salió del CD Choloma con el torneo comenzado y no pudo agarrar otro equipo. Está esperando que se reabra el mercado.
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Por el momento se mantiene ligado el fútbol, pero en otra faceta.

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Ever Alvarado salió por la puerta de atrás del Real España y ahora el defensor zurdo de 34 años espera una oportunidad más.
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Luis Garrido tiene medio año sin club. El volante de 35 años espera por volver al circuito futbolístico antes de darle un stop a su carrera.
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Selvin Guevara, tras un tema personal, el 'Pibe' tuvo que tomarse seis meses sabáticos antes de pensar en volver a la Liga Nacional para junio 2026.
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Johnny Leverón, de ya 36 años de edad, salió del CD Choloma, y esperará por ofertas cuando el mercado de fichajes esté abierto.
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Deiby Flores, mediocampista de 29 años, está sin equipo tras romper convenio con el Al Najma de Arabia Saudita.
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A Arabia llegó procedente de buenos partidos con el Toronto FC de la MLS.
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Se le ha visto entrenando para seguir en ritmo de cara al próximo mercado de pases.

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Kevin Álvarez ha pasado situaciones personales que no le han dejado desarrollarse. Después que salió del Motagua no encontró estabilidad. Tiene 29 años y espera retomar la actividad.
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Walter Martínez no pudo firmar con ningún equipo por una demanda que tiene interpuesta en contra del Victoria, club que le quedó debiendo dinero. Pero sueña con volver a los terrenos de juego.
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