Varios serían fichajes de Motagua y Olimpia: Jugadores que son agentes libres en Honduras

A pocos meses para que se abra el mercado de fichajes en Honduras, te mostramos los agentes libres más codiciados en el mercado nacional.
Alberth Elis tras volver al fútbol, lo hizo con Olimpia, donde comenzó a ganar confianza y a meter goles, lo que le llevó al extranjero nuevamente.
Elis llegó al Marítimo, pero no tuvo fortuna y tuvo que rescindir contrato con el club.
Ahora está a la espera que se abra el mercado de piernas y ha mencionado que Olimpia sería su primera opción en Liga Nacional.
Mario Martinez, ya de 36 años, salió del CD Choloma con el torneo comenzado y no pudo agarrar otro equipo. Está esperando que se reabra el mercado.
Por el momento se mantiene ligado el fútbol, pero en otra faceta.
Ever Alvarado salió por la puerta de atrás del Real España y ahora el defensor zurdo de 34 años espera una oportunidad más.
Luis Garrido tiene medio año sin club. El volante de 35 años espera por volver al circuito futbolístico antes de darle un stop a su carrera.
Selvin Guevara, tras un tema personal, el 'Pibe' tuvo que tomarse seis meses sabáticos antes de pensar en volver a la Liga Nacional para junio 2026.
Johnny Leverón, de ya 36 años de edad, salió del CD Choloma, y esperará por ofertas cuando el mercado de fichajes esté abierto.
Deiby Flores, mediocampista de 29 años, está sin equipo tras romper convenio con el Al Najma de Arabia Saudita.
A Arabia llegó procedente de buenos partidos con el Toronto FC de la MLS.
Se le ha visto entrenando para seguir en ritmo de cara al próximo mercado de pases.
Kevin Álvarez ha pasado situaciones personales que no le han dejado desarrollarse. Después que salió del Motagua no encontró estabilidad. Tiene 29 años y espera retomar la actividad.
Walter Martínez no pudo firmar con ningún equipo por una demanda que tiene interpuesta en contra del Victoria, club que le quedó debiendo dinero. Pero sueña con volver a los terrenos de juego.