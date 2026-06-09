Revelan motivo por el cual Daniel Meraz habría asesinado a la enfermera Elvia Gómez

El hombre fue detenido en una gasolinera, luego de la persuación de su padre para entregarse. La captura estuvo a cargo de autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes ofrecieron información preliminar sobre las líneas de investigación que siguen en el caso; una de las preguntas que más ha generado interés desde que se conoció el crimen de la enfermera es: ¿por qué la mató?