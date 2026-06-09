Revelan motivo por el cual Daniel Meraz habría asesinado a la enfermera Elvia Gómez

La entrega voluntaria de Daniel Antonio Meraz Cáceres, señalado por la muerte de su pareja, la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, ha permitido que las autoridades profundicen en las investigaciones y revelen nuevos detalles sobre lo que habría motivado el crimen ocurrido en San Manuel, Cortés.
Meraz permaneció prófugo durante varios días después de que la profesional de la salud fuera encontrada sin vida dentro de su vivienda el pasado 3 de junio. Sin embargo, este martes 9 de junio decidió salir de su escondite y ponerse a la orden de las autoridades para responder por los hechos que se le atribuyen.
El hombre fue detenido en una gasolinera, luego de la persuación de su padre para entregarse. La captura estuvo a cargo de autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes ofrecieron información preliminar sobre las líneas de investigación que siguen en el caso; una de las preguntas que más ha generado interés desde que se conoció el crimen de la enfermera es: ¿por qué la mató?
De acuerdo con lo expuesto por el feje regional de la DPI, César Ruíz, la principal hipótesis apunta a un "escalamiento de violencia" dentro de la relación de pareja. Según su versión, diversos incidentes conflictivos habrían ido aumentando de intensidad hasta desembocar en el crimen.
Ruiz, explicó que situaciones que inicialmente pueden parecer menores terminan convirtiéndose en episodios de mayor gravedad cuando no son atendidas a tiempo. Bajo esa línea, los investigadores consideran que la violencia entre ambos habría ido escalando progresivamente.
La hipótesis cobra relevancia luego de que, en los últimos días, saliera a la luz un video grabado por la propia víctima, en el que se observa una discusión con Meraz y se escuchan amenazas que actualmente forman parte de los elementos analizados por los investigadores.
Según las autoridades, los testimonios recopilados, el material audiovisual obtenido durante las pesquisas y las declaraciones recabadas hasta el momento respaldan la teoría que se maneja de forma preliminar sobre el origen del conflicto.
Ruiz también indicó que las investigaciones desarrolladas hasta ahora no han encontrado evidencia que sugiera la participación de una segunda o tercera persona en los hechos, por lo que la línea principal continúa centrada en la dinámica que existía entre la pareja.
La captura de Meraz se produjo luego de que un allegado a la familia informara a los investigadores sobre el lugar donde se encontraba. Posteriormente, equipos de la DPI se desplazaron hasta un municipio del norte de Cortés para ubicarlo.
Una vez localizado en una gasolinera, los agentes realizaron el procedimiento correspondiente, incluyendo una inspección corporal y su traslado a instalaciones policiales mientras se completan los trámites judiciales relacionados con el caso.
Las autoridades también destacaron la intervención del padre del sospechoso, quien habría aconsejado a su hijo entregarse voluntariamente. Desde Estados Unidos, el progenitor manifestó públicamente que ambos habían cumplido la promesa de colaborar con las autoridades.
Mientras avanzan las diligencias judiciales, la muerte de Elvia Gómez continúa generando debate en distintos sectores del país. Ahora, con la entrega del principal sospechoso y la hipótesis planteada por los investigadores, el caso entra en una nueva etapa enfocada en esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el crimen.