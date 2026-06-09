Cámaras captan la última vez que fue vista Elvia Gómez antes de ser asesinada por su pareja

Una cámara de seguridad captó la última vez que fue vista con vida la enfermera Elvia Gómez, antes de ser asesinada por su pareja, Daniel Meraz, quien se entregó este martes a las autoridades tras permanecer varios días prófugo. Aquí el cuadro a cuadro de las grabaciones:
Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a Elvia Mercedes Gómez López caminando por una calle junto a una menor de edad la noche del martes -2 de junio-, apenas horas antes de que ocurriera su crimen en comunidad de San Manuel, Cortés.
Según el registro de la cámara, eran las 9:19 de la noche cuando Elvia fue vista por última vez. De acuerdo con la publicación compartida por un ciudadano, la enfermera se dirigía presuntamente hacia su vivienda después de cumplir con sus labores.
Antes de ese video, Elvia Gómez fue captada entrando a una farmacia donde laboraba, según se conoció a través de versiones brindadas por sus familiares y de las imágenes difundidas en redes sociales.
La grabación muestra a Elvia Gómez ese mismo martes, alrededor de las 9 de la noche, cuando es recibida por un conocido en su lugar de trabajo.
Según la secuencia de los videos, Elvia habría permanecido menos de 19 minutos en el lugar y es cuando, posteriormente, en la segunda grabación, se le observa salir acompañada de una menor de edad.
"Tan alegre que llegó sin saber que al siguiente día su vida la apagarían", menciona el video publicado tras la muerte de Elvia Gómez, quien fue encontrada sin vida la mañana del miércoles -3 de junio- en su propia vivienda.
Elvia Gómez fue asesinada dentro de su vivienda ubicada en la colonia Santa Fe, en el municipio de San Manuel, al norte de Honduras. La víctima, de 30 años y madre de dos menores de edad.
Las investigaciones preliminares apuntan a que el principal sospechoso es su pareja, Daniel Antonio Meraz Cáceres. El jefe regional de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), César Ruiz, explicó que el caso estaría relacionado con un escalamiento de violencia dentro de la relación.
"Parece broma, pero una mala mirada, un grito o un empujón, y si este tipo de situaciones se dejan pasar por cualquiera de las dos partes, escalan de forma tal que el resultado es el que estamos viendo en este caso", manifestó el funcionario.
Ruiz también aseguró que, con base en pruebas testimoniales, análisis de videos y declaraciones recopiladas durante la investigación, no existe evidencia que vincule a una segunda persona con el crimen.
Tras el asesinato, Meraz huyó con rumbo desconocido, pero este martes el sospechoso se entregó voluntariamente a agentes de la DPI en una estación gasolinera de Villanueva, Cortés, luego de una mediación realizada por su padre y un abogado.