¿Qué lugares de Honduras no tendrán luz este miércoles 10 de junio?

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de al menos siete departamentos de Honduras deberán prepararse para interrupciones en el servicio eléctrico este miércoles 10 de junio, luego de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciara una nueva jornada de mantenimientos programados en distintas zonas del país.

Según el calendario divulgado por la estatal, las suspensiones temporales del suministro forman parte de los trabajos que se realizan periódicamente para fortalecer la red de distribución y mejorar la calidad del servicio. Las labores impactarán sectores residenciales, comerciales, educativos, industriales y dependencias públicas.

Los departamentos que figuran en la programación son Olancho, Choluteca, El Paraíso, Copán, Santa Bárbara, Cortés y Yoro. En algunos casos, los cortes se extenderán por seis horas, mientras que en otras zonas la interrupción superará las siete horas.