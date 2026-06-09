¿Qué lugares de Honduras no tendrán luz este miércoles 10 de junio?

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de al menos siete departamentos de Honduras deberán prepararse para interrupciones en el servicio eléctrico este miércoles 10 de junio, luego de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciara una nueva jornada de mantenimientos programados en distintas zonas del país.
Según el calendario divulgado por la estatal, las suspensiones temporales del suministro forman parte de los trabajos que se realizan periódicamente para fortalecer la red de distribución y mejorar la calidad del servicio. Las labores impactarán sectores residenciales, comerciales, educativos, industriales y dependencias públicas.
Los departamentos que figuran en la programación son Olancho, Choluteca, El Paraíso, Copán, Santa Bárbara, Cortés y Yoro. En algunos casos, los cortes se extenderán por seis horas, mientras que en otras zonas la interrupción superará las siete horas.
Cortes de energía programados:
Juticalpa, Olancho (8:00 AM - 2:00 PM)
Parte de Juticalpa, Maxi Despensa, Calona, Colonia Porvenir Norte, Colonia Monte Fresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La Colonia, Santos Cálix, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa y los municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión, Mangulile y zonas aledañas.
Güinope, El Paraíso (9:00 AM - 3:00 PM)
Santa Rosa de Copán, Copán (8:20 AM - 2:20 PM)
Municipio de Nueva Arcadia, La Entrada, Agua Blanca, Barrio El Progreso, Colonia San José, Barrio El Triángulo, Residencial Doña Eva, Colonia Betania, Colonia 15 de Septiembre, Colonia Vanessa, Colonia El Marial, Colonia Los Olivos, Residencial San Jorge y comunidades aledañas.
Centro Educacional Adventista (CEA), El Cielito, La Quebradita, Mina El Mochito, Las Vegas, El Mochito, El Ponciano, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto, Góngora, El Águila, La Ruda, El Encinal, Los Aguajes, San Pedro Zacapa, Azacualpa, Canculunco, San Antonio de Chuchuitepeque, Agua Sarca, Plan de Encima, El Tablón, El Barrial, Agua Caliente, Mojarras, Crucitas, Quebrada Honda, Generadora Canjel, Generadora Zacapa, Concepción Sur, Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Pinabete, La Vueltosa, Peña Blanca, El Timbo, La Laguna, Los Troches y decenas de comunidades de los municipios de San Francisco de Ojuera, Ceguaca y Santa Rita.
Omoa, Cortés (8:45 AM - 2:45 PM)
Omoa, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo, Residencial Masca, Residencial Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, Barra de Cuyamel, Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, generadoras hidroeléctricas de Cuyamel, San Carlos y Cortecito, además de Quimistán, El Listón, Paso Viejo y Las Flores.
El Progreso, Yoro (9:00 AM - 3:00 PM)
Colonia Palermo, Colonia Fraternidad de la Paz, Colonia Nacional, Colonia San Antonio, Centro Penal Progreseño, Finca 4, Finca 8, Aldea San José de La Tarrera, Barrio Las Palmeras, Colonia Sitraterco, Colonia Municipal, Juzgado Progreseño, Residencial Guanacaste, Brisas del Sur, Colonia Santa Fe, Residencial Jardines de La Perla, Residencial La Perla, Centro Universitario Regional Progreseño (CURPO) y zonas aledañas.