¿Tiene vuelo este domingo? Así operará el Aeropuerto Palmerola durante la llegada de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- En el Aeropuerto Internacional Palmerola aterrizará el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el domingo 26 de julio. Sin embargo, las autoridades aeroportuarias aclararon que "las operaciones y los itinerarios de vuelos se mantienen con normalidad".
A horas de la llegada del exmandatario hondureño, para la cual está convocada la militancia del Partido Nacional, además de familiares y amigos que quieran recibirlo, se prevé que podría generarse congestionamiento vial en la carretera CA-5, por lo que el aeropuerto hizo un llamado a los usuarios a planificar su traslado.
A través de un comunicado, el Aeropuerto Internacional Palmerola informó: "El Aeropuerto Internacional Palmerola informa a los pasajeros y usuarios que las operaciones aeroportuarias y los itinerarios de vuelos programados para el domingo 26 de julio se mantienen con normalidad, conforme a la programación establecida por las aerolíneas".
Posteriormente, recomendaron: "Podrían registrarse congestionamientos vehiculares y demoras en la carretera CA-05 durante la jornada, por lo que se hace un llamado a los pasajeros a planificar su traslado con suficiente anticipación y presentarse en la terminal aérea dentro del tiempo recomendado".
El expresidente de Honduras fue extraditado hacia Estados Unidos en abril de 2022, tres meses después de culminar su segundo periodo como mandatario hondureño.
Hernández se convirtió en el primer expresidente hondureño extraditado, acusado por tres cargos relacionados con el tráfico de armas y la conspiración para ingresar cientos de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
En 2024, una corte federal de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión. Sin embargo, en noviembre de 2025, previo a las elecciones generales en Honduras, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un indulto, el cual posteriormente fue ejecutado.
Tras el perdón concedido por el presidente de Estados Unidos, Hernández recuperó su libertad el 1 de diciembre de 2025. Luego de la medida ejecutiva, el juez federal Kevin Castel formalizó la anulación de la sentencia y el cierre definitivo del expediente.
Juan Orlando Hernández regresa ahora a Honduras para reencontrarse con su familia, pero también para enfrentar la justicia de su país por un proceso relacionado con presunto fraude y lavado de activos, vinculado al supuesto desvío de fondos públicos utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.