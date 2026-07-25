¿Tiene vuelo este domingo? Así operará el Aeropuerto Palmerola durante la llegada de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- En el Aeropuerto Internacional Palmerola aterrizará el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el domingo 26 de julio. Sin embargo, las autoridades aeroportuarias aclararon que "las operaciones y los itinerarios de vuelos se mantienen con normalidad".

A horas de la llegada del exmandatario hondureño, para la cual está convocada la militancia del Partido Nacional, además de familiares y amigos que quieran recibirlo, se prevé que podría generarse congestionamiento vial en la carretera CA-5, por lo que el aeropuerto hizo un llamado a los usuarios a planificar su traslado.

A través de un comunicado, el Aeropuerto Internacional Palmerola informó: "El Aeropuerto Internacional Palmerola informa a los pasajeros y usuarios que las operaciones aeroportuarias y los itinerarios de vuelos programados para el domingo 26 de julio se mantienen con normalidad, conforme a la programación establecida por las aerolíneas".