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¿Vetada? Rocío Banquells fue descartada de una telenovela un día antes de firmar

La actriz y cantante aseguró que ya tenía el guion de los primeros 60 capítulos cuando la producción canceló su participación

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 09:39
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Rocío Banquells relató el momento en que una producción televisiva la descartó pese a tener acuerdos ya cerrados.

 Foto: Instagram
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Según su testimonio, la intérprete ya contaba con el material de los primeros 60 capítulos del melodrama para comenzar a estudiar su personaje.

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Incluso se habían cerrado los acuerdos económicos y de imagen correspondientes. Sin embargo, un día antes de la firma del contrato, la producción le comunicó que ya no formaría parte del proyecto.

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"Tengo 60 capítulos de esa telenovela que me mandaron, para que empezara a estudiarlo, se llegó a un arreglo económico, a un arreglo de imagen, etcétera, y un día antes de firmar el contrato, hablaron y dijeron 'pues siempre no vas'", expresó Banquells.

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La actriz señaló que este tipo de decisiones tienen un costo profesional y emocional para los artistas, quienes en ocasiones declinan otras propuestas de trabajo por compromisos que finalmente no se concretan.

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"Jugar así con un artista, en mi caso, dejar proyectos que te están llamando y que dices 'no porque tengo este proyecto tan importante', la verdad sí deja una tristeza muy grande", afirmó.

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Banquells no reveló el nombre de la producción involucrada.

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Sin embargo, versiones de cuentas de espectáculos y de Radio Fórmula señalan que se trataría de "Todavía te amaré", melodrama producido por Carlos Bardasano e inspirado en "Emilia", telenovela escrita en 1979 por Delia Fiallo.

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