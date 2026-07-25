¿Vetada? Rocío Banquells fue descartada de una telenovela un día antes de firmar

Rocío Banquells relató el momento en que una producción televisiva la descartó pese a tener acuerdos ya cerrados.
Según su testimonio, la intérprete ya contaba con el material de los primeros 60 capítulos del melodrama para comenzar a estudiar su personaje.
Incluso se habían cerrado los acuerdos económicos y de imagen correspondientes. Sin embargo, un día antes de la firma del contrato, la producción le comunicó que ya no formaría parte del proyecto.
"Tengo 60 capítulos de esa telenovela que me mandaron, para que empezara a estudiarlo, se llegó a un arreglo económico, a un arreglo de imagen, etcétera, y un día antes de firmar el contrato, hablaron y dijeron 'pues siempre no vas'", expresó Banquells.
La actriz señaló que este tipo de decisiones tienen un costo profesional y emocional para los artistas, quienes en ocasiones declinan otras propuestas de trabajo por compromisos que finalmente no se concretan.
"Jugar así con un artista, en mi caso, dejar proyectos que te están llamando y que dices 'no porque tengo este proyecto tan importante', la verdad sí deja una tristeza muy grande", afirmó.
Banquells no reveló el nombre de la producción involucrada.
Sin embargo, versiones de cuentas de espectáculos y de Radio Fórmula señalan que se trataría de "Todavía te amaré", melodrama producido por Carlos Bardasano e inspirado en "Emilia", telenovela escrita en 1979 por Delia Fiallo.