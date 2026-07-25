Aylín Mujica habla de la cremación de su hijo y las críticas en redes

La actriz Aylín Mujica ofreció su primera entrevista después de la muerte de su hijo Mauro Menéndez, ocurrida hace una semana..
La conversación, concedida en exclusiva a la periodista Verónica Bastos para el programa La Mesa Caliente de Telemundo, se transmitió el jueves por la tarde y desató un intenso debate en redes sociales.
Durante la charla, Mujica relató su proceso de duelo, desde el momento en que recibió la noticia hasta la decisión de cremar los restos de su hijo y regresar a Miami sin ellos.
La actriz explicó que retomó sus compromisos profesionales, entre ellos las grabaciones del reality show Top Chef VIP, mientras aguarda la repatriación de las cenizas, un trámite que podría demorar hasta tres semanas.
La publicación del testimonio en Instagram generó comentarios divididos. Una parte de los usuarios cuestionó la rapidez con la que Mujica decidió aparecer en televisión y la cremación sin conocer con certeza la causa del fallecimiento.
Otro sector defendió a la actriz y subrayó que el duelo se vive de manera distinta en cada persona.
El debate también se trasladó al programa de YouTube En Shock, donde algunos espectadores expresaron dudas sobre la decisión de la actriz, mientras otros pidieron respeto ante un proceso de duelo que, señalaron, no admite juicios externos.
Al inicio de la entrevista, Mujica reconoció que no se sentía preparada para hablar del tema, pero aceptó hacerlo por la relación de amistad que la une con Bastos.