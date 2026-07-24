Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia

Selena Gómez pasó su cumpleaños número 34 en Italia junto a su esposo, Benny Blanco.
La cantante compartió en Instagram una serie de fotografías del viaje, entre ellas varias imágenes a bordo de un yate con un bikini azul de la firma Monday Swimwear.
En una de las publicaciones, Blanco dejó un comentario sobre el aspecto de su esposa, mientras aparecía de fondo en algunas de las instantáneas compartidas por la artista.
La expfigura de Disney ha hablado en otras ocasiones sobre los cambios en su cuerpo tras su diagnóstico de lupus y su trasplante de riñón.
En 2024 había reflexionado sobre esta transformación al recordar una fotografía suya de 2013.
Durante la escapada, Gómez también lució un traje de baño blanco con broches florales en el cabello, paseó por calles italianas con un vestido azul de flores, disfrutó de un plato de pasta y participó en una cabalgata junto a Blanco.
La pareja, que en septiembre cumplirá un año de casada, también compartió un momento jugando al Scrabble.
En otra publicación por su cumpleaños, la cantante agradeció el cariño recibido por parte de sus seguidores y aseguró sentirse afortunada de poder dedicarse a la creación artística gracias a su comunidad de fans.