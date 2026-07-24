  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia

Selena Gómez celebró su cumpleaños número 34 en Italia junto a su esposo, Benny Blanco, con quien compartió un viaje en yate

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 16:34
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
1 de 14

Selena Gómez pasó su cumpleaños número 34 en Italia junto a su esposo, Benny Blanco.

 Foto: Instagram
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
2 de 14

La cantante compartió en Instagram una serie de fotografías del viaje, entre ellas varias imágenes a bordo de un yate con un bikini azul de la firma Monday Swimwear.

 Foto: Instagram
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
3 de 14

En una de las publicaciones, Blanco dejó un comentario sobre el aspecto de su esposa, mientras aparecía de fondo en algunas de las instantáneas compartidas por la artista.

 Foto: Instagram
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
4 de 14

La expfigura de Disney ha hablado en otras ocasiones sobre los cambios en su cuerpo tras su diagnóstico de lupus y su trasplante de riñón.

 Foto: Instagram
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
5 de 14

En 2024 había reflexionado sobre esta transformación al recordar una fotografía suya de 2013.

 Foto: Instagram
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
6 de 14

Durante la escapada, Gómez también lució un traje de baño blanco con broches florales en el cabello, paseó por calles italianas con un vestido azul de flores, disfrutó de un plato de pasta y participó en una cabalgata junto a Blanco.

 Foto: Instagram
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
7 de 14

La pareja, que en septiembre cumplirá un año de casada, también compartió un momento jugando al Scrabble.

 Foto: Instagram
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
8 de 14

En otra publicación por su cumpleaños, la cantante agradeció el cariño recibido por parte de sus seguidores y aseguró sentirse afortunada de poder dedicarse a la creación artística gracias a su comunidad de fans.

 Foto: Instagram
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
9 de 14
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
10 de 14
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
11 de 14
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
12 de 14
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
13 de 14
Selena Gómez celebró su cumpleaños en un lujoso yate en Italia
14 de 14
Cargar más fotos