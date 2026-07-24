Josefa Sáez, influencer chilena denunciada ante la Fiscalía por darle wasabi a su perro

El escándalo llegó hasta el diputado Sebastián Videla, quien anunció en su perfil de X que "ambos hechos serán denunciados ante la Fiscalía para que se investiguen y se determinen responsabilidades". "Basta de normalizar el sufrimiento de los animales por unas visitas o unos 'me gusta'", escribió el parlamentario, reconocido animalista.