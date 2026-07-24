  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Josefa Sáez, influencer chilena denunciada ante la Fiscalía por darle wasabi a su perro

"Basta de normalizar el sufrimiento de los animales por unas visitas", denunció el diputado Sebastián Videla, quien aseguró que investigarán el caso

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 14:27
Josefa Sáez, influencer chilena denunciada ante la Fiscalía por darle wasabi a su perro
1 de 10

La creadora de contenido chilena Josefa Sáez, de 22 años, será denunciada ante la Fiscalía de su país luego de hacerse viral este jueves por haber mostrado en redes sociales un video en el que, junto a su padre, le daba wasabi -condimento japonés- a su perro.

 Foto: Redes sociales
Josefa Sáez, influencer chilena denunciada ante la Fiscalía por darle wasabi a su perro
2 de 10

La publicación mostró cuando el animal de raza mastín italiano, llamado Corso, probó un trozo de sashimi de salmón con wasabi que le ofrecieron y comenzó a salivar en exceso mostrando incomodidad ante el picor, mientras la influenciadora y su padre se reían.

 Foto: Redes sociales
Josefa Sáez, influencer chilena denunciada ante la Fiscalía por darle wasabi a su perro
3 de 10

Sáez es una joven estudiante de Derecho, que tiene cerca de 600.000 seguidores entre sus perfiles de TikTok e Instagram, que se enfoca en moda y estilo de vida con contratos con diversas empresas, entre ellas, la multitienda chilena Falabella, que opera en siete países de Latinoamérica.

 Foto: Redes sociales
Josefa Sáez, influencer chilena denunciada ante la Fiscalía por darle wasabi a su perro
4 de 10

El contenido se viralizó generando indignación por lo que la joven recibió una ola de críticas que se incrementó, luego de que reflotara otro video donde defiende que operen a un exótico loro de la familia para que no vuele.

 Foto: Redes sociales
Josefa Sáez, influencer chilena denunciada ante la Fiscalía por darle wasabi a su perro
5 de 10

El escándalo llegó hasta el diputado Sebastián Videla, quien anunció en su perfil de X que "ambos hechos serán denunciados ante la Fiscalía para que se investiguen y se determinen responsabilidades". "Basta de normalizar el sufrimiento de los animales por unas visitas o unos 'me gusta'", escribió el parlamentario, reconocido animalista.

 Foto: Redes sociales
Josefa Sáez, influencer chilena denunciada ante la Fiscalía por darle wasabi a su perro
6 de 10

Sáez realizó un video de disculpas, que ha tenido 1,5 millones de visualizaciones, en el que dijo que "no sabía que estaba mal" y justificó a su padre alegando que "no lo hizo con querer, fue de inocente".

 Foto: Redes sociales
Josefa Sáez, influencer chilena denunciada ante la Fiscalía por darle wasabi a su perro
7 de 10

"No tengo por qué andar declarando públicamente que mis animales están bien, que amo a mi perro", añadió.

 Foto: Redes sociales
Josefa Sáez, influencer chilena denunciada ante la Fiscalía por darle wasabi a su perro
8 de 10

Ante los comentarios recibidos, Sáez cambió la configuración de su cuenta de Instagram a privada para no recibir más ataques.

 Foto: Redes sociales
Josefa Sáez, influencer chilena denunciada ante la Fiscalía por darle wasabi a su perro
9 de 10

Mientras tanto, Falabella tuvo que limitarlos al recibir cuestionamientos por trabajar con la polémica influenciadora.

 Foto: Redes sociales
Josefa Sáez, influencer chilena denunciada ante la Fiscalía por darle wasabi a su perro
10 de 10

Médicos veterinarios aprovecharon la instancia para recordar a la comunidad que ningún alimento picante o altamente condimentado (como el wasabi, ají, pimienta o curry) debe ser suministrado a las mascotas.

Foto: Redes sociales
Cargar más fotos