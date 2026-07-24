La Velada del Año VI: todos los influencers que se enfrentarán en el ring de Ibai Llanos

El fenómeno de internet creado por Ibai Llanos es tendencia. La Velada del Año VI reunirá a estos populares creadores de contenido que mostrarán su faceta como boxeadores.
Tatiana Kaer vs. Marta Díaz. Dos influencers españolas con millones de seguidores disputarán uno de los encuentros femeninos más esperados de la jornada.
Samy Rivers vs. RoRo. Una de las más grandes streamers mexicanas se medirá ante la creadora española que ha conquistado TikTok con sus videos virales de recetas de cocina y manualidades.
Alondrissa vs. Angie Velasco. Puerto Rico y Argentina se enfrentarán en un combate que promete intensidad y apoyo masivo de sus comunidades .
TheGrefg vs. IlloJuan. Dos de los streamers más influyentes de España protagonizarán el combate estelar de La Velada del Año VI, en un duelo que promete ser uno de los más comentados del evento.
Viruzz vs. Gero Arias. El ya clásico boxeador de La Velada vuelve al ring para enfrentar al influencer argentino conocido por sus retos físicos extremos.
Edu Aguirre vs. Gastón Edul. El periodista español se medirá con el reportero argentino en un duelo que mezcla boxeo con rivalidad futbolera.
La Parce vs. Fabiana Sevillano. La streamer española originaria de Sevilla subirá al cuadrilátero contra la influencer colombiana expareja de Juan Guarnizo.
Clersss vs. Natalia MX. España y México se cruzarán en el cuadrilátero con dos creadoras digitales que han construido su comunidad entre streams, humor y lifestyle.
YoSoyPlex vs. Fernanfloo. El creador de contenido español famoso por sus viajes extremos se enfrentará a una leyenda centroamericana del internet en español: el salvadoreño Fernanfloo.