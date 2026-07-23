"Está poseída": El padre de Ana Bárbara habla de la maternidad de su hija

Antero Ugalde volvió a hablar frente a las cámaras, esta vez sobre la relación de su hija Ana Bárbara con sus hijos. Consultado por el tema, el patriarca de la familia no dudó en dar su opinión sobre el papel de la cantante como madre.
Meses atrás, Ana Bárbara quedó envuelta en una controversia luego de que se le atribuyera haber pedido a sus hijos que abandonaran su casa para que su pareja, Ángel Muñoz, pudiera volver a vivir con ella.
Su hermano, Francisco Ugalde, había señalado en una entrevista previa que la decisión respondió a esa prioridad.
Los propios hijos de la cantante señalaron entonces que la salida del hogar no fue enteramente voluntaria.
En ese contexto trascendieron audios y mensajes en los que se recogían comentarios negativos hacia los jóvenes, además de conversaciones vinculadas a un posible divorcio.
Al ser consultado sobre este episodio, Antero Ugalde fue directo. "Era buena madre. Después de eso a los hijos los desechó", afirmó.
El padre de la cantante fue más allá al describir el comportamiento de su hija y llegó a decir que "está poseída", sugiriendo que debería someterse a una limpia.
Pese a la distancia con su hija, Antero Ugalde dejó claro que la puerta permanece abierta para sus nietos. Afirmó que, si deciden visitarlo, los recibirá sin condiciones.