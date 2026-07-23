Rosalía y el escándalo que canceló su propio homenaje en Argentina

La controversia comenzó un día después de la derrota argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial disputada el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cuando Rosalía compartió en su cuenta de TikTok un video en el que la actriz Mia Khalifa cantaba un fragmento de la canción 'La Perla' acompañado por la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", en referencia a la derrota del país suramericano.