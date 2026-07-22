La postura de Angelina Jolie ante la decisión de sus hijos sobre el apellido de Brad Pitt

Su abogado, Peter Levine, explicó a Page Six que la joven tomó "una decisión independiente y significativa tras eventos dolorosos" en su vida, y aclaró además que ella nunca publicó ningún anuncio en un periódico para dar a conocer el trámite, como se llegó a especular, sino que se limitó a cumplir con el requisito legal de notificación que exige la ley de California.