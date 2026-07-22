La postura de Angelina Jolie ante la decisión de sus hijos sobre el apellido de Brad Pitt

Angelina Jolie no ha emitido ningún pronunciamiento público directo sobre la decisión de cuatro de sus seis hijos de eliminar el apellido Pitt de sus documentos legales, un proceso que se ha extendido durante los últimos dos años y que, según fuentes cercanas a la familia, la actriz observa desde la distancia, sin intervenir.
El proceso comenzó en mayo de 2024, cuando Shiloh, al cumplir 18 años, presentó ante un tribunal de Los Ángeles la solicitud para pasar de llamarse Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a Shiloh Nouvel Jolie.
Su abogado, Peter Levine, explicó a Page Six que la joven tomó "una decisión independiente y significativa tras eventos dolorosos" en su vida, y aclaró además que ella nunca publicó ningún anuncio en un periódico para dar a conocer el trámite, como se llegó a especular, sino que se limitó a cumplir con el requisito legal de notificación que exige la ley de California.
Con el paso de los meses se sumaron otros hermanos. Zahara utilizó el nombre Zahara Marley Jolie durante su ingreso a la hermandad Alpha Kappa Alpha en la Universidad Spelman a finales de 2023, y este año formalizó el cambio ante la justicia, con audiencia programada para septiembre.
Maddox, por su parte, apareció como Maddox Jolie en los créditos de las películas Maria y Couture, ambas protagonizadas por su madre, y también presentó su propia solicitud legal en mayo.
Vivienne fue acreditada como Vivienne Jolie en el programa de la obra de Broadway The Outsiders, que coprodujo junto a la actriz, y recientemente radicó documentos para adoptar de forma oficial el nombre Vivienne Marcheline Jolie.
Incluso Knox, su hermano gemelo, figura como Knox Jolie en su diploma de bachillerato, aunque no hay registro de que haya iniciado un trámite judicial. Pax es el único que conserva el apellido compuesto y, según reportes recientes, mantiene contacto con la familia extendida de Pitt.
Una fuente consultada por Page Six describió el estado de ánimo de la actriz con una frase breve, "Angie no ha estado peleando ni está enojada, solo quiere que todos sanen".
La misma persona añadió que, si el público conociera toda la historia detrás de estas decisiones, probablemente sentiría más empatía y respeto hacia los jóvenes involucrados.
La versión que ha circulado sobre Brad Pitt es distinta. Distintas fuentes citadas por medios como Us Weekly y Fox News Digital coinciden en que el actor se enteró de cada cambio de nombre con pesar, y que la distancia con sus hijos le resulta dolorosa a pesar de la relación estable que mantiene con su pareja, Ines de Ramon.
El trasfondo de estas decisiones se remonta a septiembre de 2016, cuando Jolie solicitó el divorcio tras casi dos años de matrimonio y una relación previa de aproximadamente una década.
El proceso legal se prolongó ocho años, marcado por disputas relacionadas con la custodia de los seis hijos y por un litigio paralelo sobre Château Miraval, la bodega francesa que la pareja fue propietaria en común. El divorcio quedó finalizado en diciembre de 2024.