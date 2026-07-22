Motosierras y piscina inflable: así fue el crimen de Celeste Rivas que hunde a D4vd en EEUU

El pasado abril, el cantante fue arrestado por las autoridades estadounidenses, aunque se declaró inocente de los cargos en su contra que son: asesinato con circunstancias especiales, abuso sexual continuo de una menor y mutilación de restos humanos. Su abogada, Blair Berk, defendió su inocencia tras la comparecencia y afirmó en un comunicado que las pruebas "demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que él no fue la causa de su muerte".