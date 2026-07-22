Motosierras y piscina inflable: así fue el crimen de Celeste Rivas que hunde a D4vd en EEUU

Durante el juicio del cantante y compositor estadounidense David Anthony Burke, más conocido como D4vd, la fiscalía destapó cómo fueron los últimos instantes de vida de Celeste Rivas Hernández, de 15 años, cuyos restos mortales fueron encontrados en el maletero del Tesla del acusado. A continuación los detalles.
Según el reporte de las autoridades, Celeste Rivas fue apuñalada y luego mutilada con motosierras de Amazon compradas por internet, tras horas después de una fuerte discusión con el artista.
El reporte de la fiscalía refiere que Celeste "furiosa" amenazó con "revelar información perjudicial sobre su relación" con D4vd, quien en ese momento tenía 20 años, para "acabar con su carrera y destruir su vida". La advertencia de Celeste ocurrió cuando el primer álbum de estudio del cantante, denominado "Withered", estaba listo para salir a la venta en unos días.
Según los fiscales, el homicidio de Celeste se registró probablemente el 23 de abril de 2025. Para ese entonces el cantante ya contaba con una "carrera emergente de varios millones de dólares", y también varios patrocinios "altamente rentables".
La noche siguiente a la del crimen de Celeste, el cantante realizó una fiesta por el lanzamiento de su álbum, sin ninguna sospecha, previo a su gira internacional programada a finales de julio.
La fiscalía dio a conocer que en los mensajes de texto que le encontraron a D4vd se notaba la manipulación que ejercía sobre la menor, aún después de haber terminado su presunta relación en noviembre de 2024. Las autoridades agregaron que los intercambios de mensajes no cesaron, tampoco el vínculo sexual entre ambos.
Uno de los mensajes escritos por Celeste dice: "Todo lo que hacemos es tener sexo y solo pasar el rato, quiero algo más que eso para mí".
D4vd y Celeste se conocieron en el 2022, cuando ella apenas tenía 11 años, según indica el informe presentado. Los fiscales sostienen que la relación sexual entre ambos comenzó en noviembre de 2023, cuando él tenía 18 años y ella, 13.
Las autoridades refieren que en ese mismo lapso de tiempo, Celeste enfrentaba episodios de fuga de su hogar ubicado en Lake Elsinore, en el condado de Riverside, California, mientras que D4vd gozaba de un contrato discográfico millonario. Fue en el programa "Jimmy Kimmel Live!" donde presentó la canción que lo catapultó a la fama denominada "Romantic Homicide".
El pasado abril, el cantante fue arrestado por las autoridades estadounidenses, aunque se declaró inocente de los cargos en su contra que son: asesinato con circunstancias especiales, abuso sexual continuo de una menor y mutilación de restos humanos. Su abogada, Blair Berk, defendió su inocencia tras la comparecencia y afirmó en un comunicado que las pruebas "demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que él no fue la causa de su muerte".
La familia de Celeste la había reportado como desaparecida en diversas ocasiones desde inicios de 2024, sin resultados. Sus restos mortales fueron hallados el 8 de septiembre de 2025 en la cajuela del vehículo Tesla que agentes policiales le incautaron al cantante en Los Ángeles, un día después de que la menor cumpliera sus 15 años.
"Sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado, muy poco después de su llegada a su casa, el acusado apuñaló a la víctima hasta matarla en múltiples ocasiones y se quedó allí mientras ella se desangraba", señala el documento de la fiscalía.
En los días siguientes, D4vd habría comprado por internet dos motosierras, además de una bolsa para cadáveres, bolsas de lavandería de alta resistencia y una piscina inflable azul, de acuerdo con la investigación. Con ese material, según los fiscales, el cantante "tomó medidas horribles para destruir y deshacerse del cuerpo de la víctima".
El informe detalla que, tras colocar el cuerpo dentro de la piscina inflable para evitar que la sangre se derramara en el piso del garaje, D4vd habría utilizado una motosierra, y posiblemente otras herramientas, para cortar las extremidades de Celeste.
Peritos de la policía de Los Ángeles lograron hacer coincidir fragmentos de plástico azul hallados entre los restos con el material de la piscina inflable usada para el desmembramiento. Según la fiscalía, D4vd también le habría cortado a Celeste el dedo anular y el meñique de la mano izquierda, porque en el anular tenía tatuado el nombre del cantante. Esos dedos, señala el documento, nunca fueron recuperados.
Parte del cuerpo terminó en la bolsa para cadáveres y otra parte en una bolsa de basura mientras el cuerpo se descomponía dentro del vehículo. "No hay palabras para expresar el dolor indescriptible que la familia está experimentando en este momento", dijo Patrick Steinfeld, abogado de la familia de Celeste. Se prevé que la audiencia preliminar en contra del cantante se prolongue hasta el fin de semana, y que de ser declarado culpable se enfrentaría a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.