Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirman su segundo embarazo juntos

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaron este miércoles que su familia crecerá con la llegada de un segundo hijo.
La pareja compartió la noticia mediante una publicación conjunta en Instagram, acompañada de una fotografía en la que aparecen las manos de ambos, junto a las de su hijo León, sobre una cobija rosa y un par de zapatitos tejidos.
Junto a la imagen, los cantantes escribieron un mensaje que combinó gratitud y fe.
"Dios nos ha vuelto a bendecir. Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte... MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte... Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León", escribieron en la publicación.
La noticia llegó apenas unos meses después de que Carlos Rivera hablara, en una entrevista para el programa Despierta América, sobre su deseo de darle un hermano o hermana a León.
En aquella conversación, el intérprete describió con cariño los momentos que vive junto a su hijo, quien está por cumplir tres años de edad.
María será la segunda integrante de la familia que formaron Rivera y Rodríguez, quienes se conocieron durante su participación en La Academia.
Ahí nació una amistad que, con el tiempo, se transformó en una relación sentimental que ambos mantuvieron alejada de los reflectores durante varios años.
En 2022 sorprendieron al revelar que habían contraído matrimonio en una ceremonia privada realizada en España.
La publicación con la que dieron a conocer el embarazo generó una respuesta inmediata entre sus seguidores, así como entre colegas y amigos del medio artístico, quienes dejaron mensajes de cariño y felicitación en la cuenta de la pareja.
Aunque ambos han mantenido su vida personal alejada de la exposición mediática, en esta ocasión decidieron compartir públicamente la emoción que atraviesan de cara a la llegada de su segunda hija.
Por ahora, ni Rivera ni Rodríguez han precisado la fecha estimada del nacimiento de María, aunque el mensaje difundido en redes sociales deja ver que la familia vive con entusiasmo la espera de la nueva integrante.