MrBeast revela las primeras fotografías de su íntima boda con Thea Booysen

El creador de contenido Jimmy Donaldson, conocido en el mundo digital como MrBeast, contrajo matrimonio con la modelo y streamer sudafricana Thea Booysen.
La pareja, ambos de 28 años, formalizó su unión el 14 de julio en Necker Island, la propiedad privada del empresario británico Richard Branson en el mar Caribe, y guardó silencio durante una semana completa antes de mostrar las primeras imágenes del enlace.
La revista People, que tuvo acceso exclusivo a los detalles del festejo, reportó que la ceremonia reunió a 70 familiares y amigos cercanos y estuvo a cargo de un ministro ordenado, quien además era amigo de la familia.
Según ese mismo medio, los invitados llegaron varios días antes de los votos para disfrutar del resort de 74 acres, con actividades como kitesurf, buceo con esnórquel y visitas a los lémures y flamencos que habitan la isla.
Donaldson rompió el hermetismo ayer, cuando publicó en Instagram una serie de fotografías del día de su boda. "Encontré a MrBeast y fue el mejor día de mi vida", escribió el famoso.
Thea, quien desde entonces cambió su nombre de usuario a Thea Donaldson, replicó la misma publicación en su cuenta.
De acuerdo con reportes de medios especializados en espectáculos, la pareja abrió el baile con la canción Die with a Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars, mientras los invitados degustaron un menú que incluyó sushi, wagyu y pescado.
La relación entre ambos comenzó en 2022, durante una visita de Donaldson a Sudáfrica, país de origen de Booysen. Un amigo en común organizó una cena y la invitó a asistir; de ese encuentro nació el vínculo que terminó en compromiso el día de Navidad de 2024.
Meses atrás, en una entrevista con People, Booysen había adelantado el tono que buscaban para la celebración. "No vamos a intentar tener una boda grande y extravagante. Va a ser agradable, pero ciertamente va a ser íntima, con familiares y amigos cercanos", había dicho entonces.
Tras la publicación de las fotografías, cientos de usuarios dejaron comentarios en las redes del creador con mensajes de felicitación y algunas bromas sobre una posible próxima etapa de la pareja.