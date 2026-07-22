Tribunal australiano falla a favor de Rebel Wilson en caso de difamación

Durante el juicio, celebrado entre abril y mayo en Sídney, Wilson defendió que sus publicaciones eran veraces y aseguró que MacInnes le había manifestado sentirse incómoda tras un episodio ocurrido en 2023, cuando ambas regresaron a la vivienda de Ghost después de que Wilson sufriera una reacción cutánea al agua fría tras bañarse en la playa de Bondi.