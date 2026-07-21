Mayra Tercero, Jenifer Rivas, Sandra Díaz y Wualys Fuentes: cuatro muertes que aún generan interrogantes

En poco más de un año, el país despidió a cuatro mujeres jóvenes, cuyas muertes, que aunque ocurrieron en diferentes circunstancias, comparten elementos comunes: la exposición pública y las múltiples interrogantes sobre las causas de defunción. Mayra Tercero, Jenifer Rivas, Sandra Díaz del Valle y Wualys Fuentes murieron entre julio de 2025 y julio de 2026, y sus casos mantienen viva la duda.
Entre las primeras figuras femeninas de la pantalla hondureña que fallecieron figura Mayra Tercero, la inigualable ex presentadora de televisión, bailarina y pasante de Odontología, quien perdió la vida a los 31 años, el pasado 13 de julio de 2025, causando conmoción total en el país.
De acuerdo con el reporte público, Tercero fue trasladada de emergencia hacia una clínica privada de la capital, luego de que presentara un intenso dolor abdominal que la imposibilitaba. Posteriormente, sus familiares la trasladaron al Hospital Escuela, donde ingresó sin signos vitales, según confirmaron las autoridades del centro hospitalario.
El caso permaneció en estudio por Medicina Forense durante varios meses. Finalmente, Medicina Forense confirmó que la causa de muerte fue una pancreatitis aguda, una inflamación súbita del páncreas que es mortal cuando no se trata.
El dictamen forense terminó descartando las hipótesis de "mala praxis" o intoxicación que se manejaron inicialmente cuando trascendió la noticia de su muerte, estableciendo que fue por causas naturales.
El segundo caso fue el de Jenifer Rivas, quien figuraba como presentadora de noticias en TNN Waldivisión y colaboraba con el grupo de contenido denominado "Los Venados 504", y además estudiaba la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La joven de 21 años, fue hallada muerta al interior de su vivienda el 1 de octubre de 2025. Según el reporte de las autoridades, fue su propia madre quien quien reportó el hallazgo de la joven, quien ya no contaba con signos vitales.
La madre de Rivas dio a conocer que padecía de epilepsia y que estaba bajo medicación y boca abajo cuando presuntamente le dio una crisis que terminó con su vida.
Las autoridades determinaron que la muerte de la joven promesa del periodismo fue "por causas naturales", por lo que no le practicaron autopsia. Su caso quedó cerrado sin mayores diligencias.
Meses después, en junio de 2026, la televisión hondureña volvió a enlutarse con la muerte de la querida y reconocida chef, Sandra Díaz del Valle.
La presentadora de 46 años murió el 10 de junio de 2026 en la capital, el mismo día de su cumpleaños, luego de presentar complicaciones en una clínica privada donde recibió una inyección en la nuca y otros medicamentos, según el informe preliminar confirmado por su pareja, el presentador y exdiputado Juan Fernando Lobo.
Lobo relató que Díaz del Valle comenzó a sentir una descarga "como de electricidad", que le empezó a recorrer en el cuerpo antes de colapsar. Fue trasladada a emergencias del Hospital Escuela, sin embargo, ingresó sin signos vitales, según lo confirmó el vocero oficial y jefe de comunicaciones del centro asistencial público, Miguel Osorio.
El caso fue clasificado como una muerte indeterminada y su cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para la respectiva autopsia. No obstante, las autoridades irrumpieron en el velorio de la chef para realizar rigurosos análisis histopatológicos, toxicológicos y de laboratorio que según expertos, demoran varios meses en completarse de forma concluyente. Todavía no se han disipado las sospechas de una presunta mala praxis, por lo que tampoco se descarta un futuro requerimiento contra el médico que se suministró la inyección.
El caso más reciente es el de Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, el certamen que eligió a la representante de la capital para competir en el concurso nacional y de donde finalmente saldrá elegida la hondureña que porte la banda del país en el certamen internacional del Miss Universo.
La joven, de 23 años, fue encontrada sin vida dentro de su apartamento ubicado en la zona residencial Altos de El Trapiche, el reciente lunes 20 de julio, luego de que familiares acudieran al lugar por no tener noticias de ella.
Fuentes estudiaba Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social en la UNAH.
Según la portavoz de Medicina Forense, el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia o maltrato, por lo que será el dictamen médico legal que determinará cual fue la causa de muerte.
Familiares y amigos de la reina de belleza se encuentran devastados y están a la espera de los resultados de análisis toxicológicos e histopatológicos.