Mayra Tercero, Jenifer Rivas, Sandra Díaz y Wualys Fuentes: cuatro muertes que aún generan interrogantes

El caso fue clasificado como una muerte indeterminada y su cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para la respectiva autopsia. No obstante, las autoridades irrumpieron en el velorio de la chef para realizar rigurosos análisis histopatológicos, toxicológicos y de laboratorio que según expertos, demoran varios meses en completarse de forma concluyente. Todavía no se han disipado las sospechas de una presunta mala praxis, por lo que tampoco se descarta un futuro requerimiento contra el médico que se suministró la inyección.