Jacob Elordi pasó dos días encerrado en un ataúd para grabar el final de Euphoria

El desenlace de Nate Jacobs en la tercera temporada de Euphoria no solo fue uno de los momentos más impactantes de la serie, sino también uno de los mayores desafíos físicos y psicológicos para Jacob Elordi.
El actor australiano reveló que pasó dos días prácticamente encerrado dentro de un ataúd como parte del rodaje de la escena que marcó el final de su personaje, una experiencia que describió con humor como una auténtica tortura.
En una conversación con el elenco y el creador de la producción, Sam Levinson, Elordi recordó que el director quiso llevar el realismo al máximo durante la secuencia en la que Nate es enterrado vivo antes de morir.
"Me encerraron durante dos días en un ataúd", contó el actor, quien además reveló que compartía el reducido espacio con una serpiente real, lo que hizo aún más intensa la experiencia de filmación.
Pese a lo incómodo del proceso, aseguró que aceptó el reto como parte del compromiso con la historia.
Lejos de mostrarse molesto, Elordi bromeó sobre las exigencias del creador de Euphoria. Entre risas comentó que Levinson "volvió para torturarme", haciendo referencia a las extremas condiciones de rodaje que enfrentó para despedirse de uno de los personajes más polémicos de la televisión reciente.
La escena, que combina tensión psicológica y violencia física, fue concebida para transmitir la desesperación de Nate en sus últimos minutos de vida, razón por la que el equipo optó por utilizar un ataúd real en lugar de recrearlo mediante efectos visuales.
La tercera temporada de Euphoria dio un cierre definitivo al arco de Nate Jacobs, personaje que desde el estreno de la serie se convirtió en uno de los más complejos y controvertidos por su comportamiento violento y manipulador.
El desenlace del personaje incluyó una persecución, un brutal ataque y la impactante secuencia en la que termina enterrado vivo, un momento que exigió un importante esfuerzo físico por parte de Elordi y que ahora se conoce también implicó permanecer largas jornadas dentro del ataúd durante la producción.
Esta no es la primera ocasión en la que Jacob Elordi habla de las exigencias físicas de Euphoria.
En temporadas anteriores ya había contado que terminó con golpes, heridas e incluso una conmoción cerebral tras grabar algunas escenas de pelea.
Con esta nueva revelación, el actor deja ver el nivel de intensidad que caracterizó el rodaje de la temporada final de la serie, una producción que volvió a apostar por escenas de alto impacto tanto para los espectadores como para su elenco.