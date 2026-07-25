Diputado Mario Segura dice que su salario de L110,000 no le alcanza y que solo le sobran L40,000

Tegucigalpa, Honduras.- El salario de un diputado no es suficiente para cubrir sus compromisos económicos, aseguró el parlamentario del Partido Liberal, Mario Segura, quien aseguró que únicamente le quedan disponibles unos 40 mil lempiras. Mario Segura aclaró que el salario que reciben los diputados es de 110,000 lempiras, pero que debido a los gastos que implica ejercer el cargo, como alquiler, alimentación y vestimenta, al final de mes solo le restan alrededor de 40,000 lempiras. El diputado por el departamento de El Paraíso cuestionó que con los "40,000 lempiras", que supuestamente le quedan, no es suficiente para atender las solicitudes de ayuda que recibe de los ciudadanos de su departamento.

Ante la prensa sostuvo: "Le pueden quedar unos 40 mil lempiras, les queda más a ustedes, hombre". El diputado explicó: "Lo que nos sale de salario son 110,000 lempiras. Yo creo que ese tema deberíamos de aclararlo. 110,000 lempiras; hay que andar bien trajeado y ahora pusieron aquella ley, hay que pagar cuarto. ¿Cuánto le vale aquí un apartamento? Le vale 15,000 lempiras, la comida y andar bien guajeado. Se pone a gastar 50, usted cree que con 40 mil pesos yo me voy a poner a atender a todos los ciudadanos de El Paraíso".