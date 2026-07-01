Diputado Mario Segura: "Gente como Marvin Ponce arruinan los consensos"

Tegucigalpa, Honduras.- El exdiputado del Congreso Nacional y ahora asesor de la Presidencia de la República, Marvin Ponce Sauceda, aseguró en declaraciones vertidas hace unas horas, que diputados del Partido Liberal estaban pidiendo dinero a cambio de dar sus votos para aprobar las reformas a la Ley Marco del Subsector Eléctrico.

Sobre esa polémica aseveración del político y asesor presidencial, el exjefe de bancada del Partido Liberal, el diputado Mario Segura, expresó: "Con gente como ese es que se arruinan los consensos en el Congreso Nacional. Creo que Marvin está equivocado, nadie está pidiendo dinero, estamos tratando de salvaguardar la ENEE para el pueblo".

Con relación a ese particular de los cambios a la Ley, la bancada del Partido Liberal envió un documento a la Secretaría del Congreso Nacional, sobre las reformas que ellos como partido proponen a la Ley Marco del Subsector Eléctrico.