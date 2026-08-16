"Ese delincuente va a pagar": hija de Roberto Chavarría, asesinado por "El Diablo" en Olanchito

Con profunda tristeza y dolor, la hija de Roberto Chavarría, ciudadano asesinado en un asalto en un mercadito en Olanchito, Yoro, exige justicia por la muerte de su padre. Más detalles a continuación.
La muerte de Roberto Chavarría Fúnez a manos de la delincuencia ha causado indignación y consternación en Olanchito y el resto del país.
El pasado 10 de agosto, Chavarría se encontraba en un mercadito ubicado en la colonia Murillo Soto, donde un sujeto armado identificado como Jesús Daniel Trochez "El Diablo" irrumpió para cometer el atraco.
Don Roberto se acercó a "El Diablo" para pedirle que se retirara del comercio tranquilamente. Sin embargo, Trochez disparó contra Chavarría, quien fue trasladado al Hospital Aníbal Murillo, donde finalmente pereció.
Los restos de Chavarría fueron retirados de la morgue del centro hospitalario por sus familiares para darle cristiana sepultura.
La muerte violenta de Roberto Chavarria ha dejado luto y sufrimiento en su hija Diana. "Un dolor grande dejaste, padre mío", escribió Diana en su cuenta de Facebook, pidiendo consuelo a Dios. "Te arrebataron tu vida cruelmente, Dios vio todo, tuya es la justicia y venganza mi Señor", expresó.
Conocidos, amigos y familiares de Diana manifestaron sus condolencias y solidaridad por la pérdida de su padre. "Gracias a todos. Ese delincuente va a pagar, Dios todo lo ve. Mi padre, no lo creo aún", replicó Diana a los comentarios de su publicación.
En otro video compartido, Diana afirma que los amigos y familia de don Roberto lo recordarán como "el gran ser humanos que fuiste". Además, no solo pide justicia para su padre, sino para todas las víctimas de la criminalidad. "Justicia eterna para Roberto Chavarria y para muchas personas que han perdido la vida por causa de criminales sin corazón", puntualizó.
Las publicaciones de Diana sobre la muerte de su padre Roberto se han viralizado en los últimos días, caso que ha estado bajo escrutinio público. "Te amo con toda mi alma, padre mío. Dios y su justicia pueden más que la de los malvados", escribió en otra publicación.
"El Diablo" fue capturado el pasado 13 de agosto. Esta no fue la primera vez que era arrestado, pues ya había sido detenido previamente en Olanchito y también en La Ceiba, Atlántida.
Junto a "El Diablo" fue aprehendido Carlos Eduardo Zaldívar, alias “El Texas”, investigado por participar en el crimen ocurrido el 10 de agosto.
Trochez sostiene que es inocente, asegurando que se dedica a laborar como mecánico automotriz y que lo están confundiendo.
"Soy inocente y voy a salir", expresó Trochez luego de que se le dictara detención judicial en la audiencia de declaración de imputado realizada el pasado 15 de agosto. Trochez fue remitido a la penitenciaría de El Progreso en Yoro, a la espera de su audiencia inicial.
Además, "El Diablo" pidió que no se ensañen con su familia. "No tienen que agarrarla con mi ruco (abuelo), él no tiene nada que ver. Ellos (refiriéndose a su familia) me educaron bien, mi mamá, mi papá, La gente se la agarra contra ellos", dijo.