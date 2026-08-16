Jueces piden al Congreso Nacional dar trámite a la nueva Ley de la Judicatura

Tegucigalpa, Honduras.- Miembros del Poder Judicial pidieron al Congreso Nacional dar trámite al proyecto de la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, iniciativa que busca establecer nuevas reglas para la administración de la carrera judicial. El representante de la Asociación de Jueces por la Democracia, Guillermo López, cuestionó que el proyecto permanezca pendiente en el Legislativo y planteó la necesidad de modificar el mecanismo de selección de los integrantes del Consejo de la Judicatura. “Lo que hay que hacer es que el sistema de selección de los nuevos concejales debe ser distinto al que se dio hace aproximadamente 10 años. Yo creo que hubo una mala elección y los funcionarios que llegaron al Consejo de la Judicatura quedaron en una situación verdaderamente lamentable”, afirmó. López recordó que los anteriores integrantes del Consejo fueron objeto de acciones de carácter penal e incluso permanecieron en prisión preventiva. A su juicio, esos antecedentes evidencian la importancia de establecer un mecanismo diferente para seleccionar a quienes estarán al frente del órgano encargado de la carrera judicial.

Proyecto pendiente

El representante de la Asociación de Jueces por la Democracia también expresó frustración ante lo que ellos califican como falta de avances en el Congreso Nacional, y señaló que distintas asociaciones han presentado propuestas relacionadas con la carrera judicial. “Bueno, de cierto modo, nos sentimos... Yo diría frustrado, frustrado de que un tema que la Judicatura y la asociación asumen con compromiso el Congreso primero nos diga que le interesa una ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, y que cuando ésta se presenta, queda engavetada”, aseguró. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó por unanimidad el anteproyecto de la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. La propuesta, compuesta por 112 artículos, fue remitida el 10 de junio al Congreso Nacional para su discusión y eventual aprobación. No obstante, el diputado Mario Pérez aseguró que la iniciativa mantiene un lugar dentro de las prioridades de la agenda legislativa. “Es de prioridad, siempre ha sido de prioridad y está dentro de la agenda legislativa. Este Congreso va a dejar una nueva ley del Consejo de la Judicatura que busque darle independencia, autonomía a la Administración del Poder Judicial", aseguró. Pérez además agregó: "lógicamente en el Congreso hay muchos temas que se están trabajando y vamos por un orden de agenda, un orden de calendario".

Sobre el proyecto