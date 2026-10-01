Juez deja sin efecto el cobro de 100 mil dólares para visa H-1B de Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.- Un juez federal de California dejó este miércoles sin efecto las políticas del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que obligaban a los empleadores a pagar 100 mil dólares por cada nueva petición de visa H-1B, al considerar que las agencias migratorias las implementaron sin seguir los procedimientos exigidos por la ley.

El juez Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, concedió parcialmente una solicitud de medidas cautelares presentada por varias empresas y organizaciones que cuestionaron la legalidad del cobro, proclamado por Trump en septiembre de 2025, de acuerdo con la resolución revisada por EFE.

La resolución ordena anular y devolver a las agencias las políticas mediante las que el Departamento de Seguridad Nacional y otras autoridades implementaron el pago y prohíbe a las agencias y a quienes actúen bajo su dirección seguir aplicándolas mientras no completen un proceso de notificación y recepción de comentarios públicos conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.