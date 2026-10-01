Ataque en una escuela del norte de México deja a la subdirectora muerta y tres heridos

Ciudad de México, México.- La subdirectora de una escuela murió y otras tres personas resultaron heridas tras un ataque perpetrado este jueves 01 de octubre por dos exalumnos al interior de un plantel educativo ubicado en el municipio de Torreón, en el norteño estado mexicano de Coahuila. El fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que los dos jóvenes de 18 años son hermanos y antiguos estudiantes de la institución, quienes fueron señalados como los presuntos responsables de la agresión, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. "Llegan estos dos exalumnos y agreden a autoridades administrativas de la institución, así como a algunos alumnos; lamentablemente una persona de sexo femenino, subdirectora del plantel, pierde la vida", declaró el fiscal en un encuentro con medios locales.

Ciudad de México, México.- La subdirectora de una escuela murió y otras tres personas resultaron heridas tras un ataque perpetrado este jueves 01 de octubre por dos exalumnos al interior de un plantel educativo ubicado en el municipio de Torreón, en el norteño estado mexicano de Coahuila. El fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que los dos jóvenes de 18 años son hermanos y antiguos estudiantes de la institución, quienes fueron señalados como los presuntos responsables de la agresión, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Llegan estos dos exalumnos y agreden a autoridades administrativas de la institución, así como a algunos alumnos; lamentablemente una persona de sexo femenino, subdirectora del plantel, pierde la vida", declaró el fiscal en un encuentro con medios locales. El ataque ocurrió en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, donde los agresores utilizaron armas blancas y artefactos explosivos, según los primeros reportes de las autoridades. Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy a través de una publicación en redes sociales de que mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en la escuela y contribuir al desarrollo de las investigaciones correspondientes. La institución lamentó el fallecimiento de la mujer, expresando sus condolencias a los familiares y su solidaridad con la comunidad escolar, al tiempo que confirmó que tres personas lesionadas en la agresión ya reciben atención médica. El ataque ocurre poco más de seis meses después de otro episodio de violencia en un centro educativo mexicano, cuando un adolescente de 15 años mató a tiros a dos maestras en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, en el occidental estado de Michoacán. En aquel caso, ocurrido el 24 de marzo, el adolescente ingresó a la preparatoria Antón Makárenko con un rifle semiautomático AR-15 y disparó contra las dos docentes, antes de ser detenido. Torreón también fue escenario en enero de 2020 de otro ataque escolar, cuando un alumno de 11 años mató a una profesora, hirió a otras seis personas y posteriormente se suicidó en el Colegio Cervantes de esa ciudad.

El ataque ocurrió en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, donde los agresores utilizaron armas blancas y artefactos explosivos, según los primeros reportes de las autoridades. Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy a través de una publicación en redes sociales de que mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en la escuela y contribuir al desarrollo de las investigaciones correspondientes. La institución lamentó el fallecimiento de la mujer, expresando sus condolencias a los familiares y su solidaridad con la comunidad escolar, al tiempo que confirmó que tres personas lesionadas en la agresión ya reciben atención médica. El ataque ocurre poco más de seis meses después de otro episodio de violencia en un centro educativo mexicano, cuando un adolescente de 15 años mató a tiros a dos maestras en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, en el occidental estado de Michoacán. En aquel caso, ocurrido el 24 de marzo, el adolescente ingresó a la preparatoria Antón Makárenko con un rifle semiautomático AR-15 y disparó contra las dos docentes, antes de ser detenido.