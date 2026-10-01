Christa Pike no es la única: rostros de los condenados sobrevivieron a intentos de ejecución en EE UU

- 17 de noviembre de 2022. Alabama. Kenneth Eugene Smith.- La ejecución comenzó poco después de las 22.00, pero se canceló a las 23:21, cuando los funcionarios de la prisión determinaron que no tenían tiempo suficiente para colocar una segunda vía intravenosa antes de que la orden expirara a medianoche. Cinco días después la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, detuvo todas las ejecuciones en el Estado y ordenó una “revisión exhaustiva” de los procedimientos. Finalmente fue ejecutado el 25 de enero de 2024 en Alabama mediante la hipoxia por gas nitrógeno.