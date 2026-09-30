¿Qué medidas urgentes sobre vivienda impulsa el Gobierno español tras indignación social?

La rama socialista considera que alguno de los socios más conservadores del Gobierno no va a querer apoyar este último decreto, que se presenta más polémico y que tiene que conseguir una mayoría en el Parlamento para su aprobación definitiva. El Gobierno ha solicitado ya al Congreso de los Diputados un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación "inmediata" de los dos decretos de vivienda.