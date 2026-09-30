Fátima Mansouri, la mujer que puede hacer historia al frente del Gobierno en Marruecos

"Este perfil de mujer política al frente de un partido de la envergadura del PAM es el único que existe actualmente en Marruecos", apuntan a EFE fuentes próximas a Mansouri. "Si tuvieran delante a un hombre, ¿se atreverían a plantear esta pregunta? ¿Le preguntarían si es capaz de asumir esta responsabilidad?", respondió a un periodista que le preguntó sobre su capacidad para liderar un proyecto político con la vista puesta en el Mundial 2030.