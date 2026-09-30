Madre e hija murieron de cáncer con 10 horas de diferencia: la historia de Maria y Cibele

Cibele Marchis y su madre, Maria Elisabete Nogueira, fallecieron con tan solo 10 horas de diferencia y a causa de la misma enfermedad: el cáncer.
Cibele Marchis, de 28 años, murió en un hospital de Mogi Guaçu, Brasil, alrededor de las 4:00 de la tarde del pasado 24 de septiembre.
Su madre, Maria Elisabete Nogueira, de 56 años, permanecía sedada en otro hospital de la misma ciudad. Falleció 10 horas después que su hija, el 25 de septiembre.
Maria Elisabete Nogueira y su esposo solo tenían una hija, Cibele Marchis, de 28 años, por lo que, tras la muerte de ambas, él quedó completamente solo.
“Perdió a su familia. Llegar a casa y no encontrar a nadie más allí es triste, difícil”, dijo un familiar de Maria y Cibele.
Según lo publicado por People, las dos mujeres habían pedido que no les informaran sobre la muerte de la otra mientras permanecieran con vida.
“Ninguna de las dos quería ver morir a la otra”, dijo el primo. Posteriormente, agregó: “Incluso hablaron de ello, a veces en broma, a veces en serio, y sucedió. Ninguna de las dos supo de la muerte de la otra. Es realmente asombroso”.
Cibele era especialista en marketing digital y recibió en 2024 el diagnóstico de un cáncer agresivo que se originó en su glándula suprarrenal. Maria, su madre, fue diagnosticada con cáncer de páncreas un año después que su hija, en 2025.
“Hace un año, descubrí que tenía un raro cáncer suprarrenal, un tumor de 10 centímetros que ya había invadido mi riñón”, escribió Cibele en una publicación de Instagram compartida en octubre de 2025.
“Llegar al diagnóstico fue un camino largo. Podía sentir que algo estaba mal, pero ninguna de las pruebas mostraba por qué. Aun así, nunca ignoré lo que sentía... Poco después, el dolor en el riñón me llevó a hacerme una tomografía, y ahí estaba el tumor”, agregó Cibele.