Nuevas imágenes de Google Maps muestran la devastación de Gaza tras la guerra

Y tanto en el recinto como alrededor del hospital Al Shifa, el mayor complejo médico de Gaza, la destrucción es generalizada, después de que las fuerzas israelíes lo asediaran en noviembre de 2023 y, de nuevo, en marzo de 2024 durante semanas. También se ven fosas comunes improvisadas en su patio, ya que muchos gazatíes no sabían cómo llegar de forma segura a los cementerios.