Masacre cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala: ataque armado dejó ocho muertos en Zacapa

De acuerdo al Ministerio Público (Fiscalía), el tiroteo tuvo lugar entre el domingo y lunes bajo circunstancias aún no establecidas, con cuatro escenas del crimen distintas dentro del municipio,, ubicado en una zona estratégica para el trasiego de drogas cerca de la frontera con Honduras. Los asesinados recibieron un homenaje póstumo en el parque central, mientras comercios y escuelas permanecían cerrados por el temor a nuevos hechos violentos tras los tiroteos del domingo.