Giro en caso de Wilber Garcés: EE UU ahora lo acusa de agredir a un agente tras ser herido de bala

De ser declarado culpable, Garcés, de 28 años, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión por el cargo presentado en su contra.El equipo legal del venezolano denunció que su cliente compareció en corte sin que a ellos se les notificara. "Sus abogados solo se enteraron de esta comparecencia debido a una reunión programada para esta mañana, a la cual él no asistió", según dijeron a EFE.