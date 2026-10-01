Christa Pike: ¿qué crimen cometió y por qué fue condenada a muerte en EE UU?

El 11 de enero de 1995, Christa Gail Pike le dijo a una amiga dentro del centro Job Corps de Knoxville, Tennessee, que tenía intención de matar a otra estudiante, Colleen Slemmer, porque "ese día se sentía mal", según consta en la opinión del Tribunal Supremo de Tennessee del 5 de octubre de 1998.
Al día siguiente (12 de enero), Pike atrajo a Slemmer a un lugar apartado del parque Tyson bajo el argumento de que allí podrían conseguir marihuana. Junto a ella iban su novio Tadaryl Shipp y otra joven, Shadolla Peterson, según el mismo fallo judicial.
El grupo caminó hacia el campus agrícola de la Universidad de Tennessee, hasta llegar a una planta de vapor abandonada. Pike llevaba consigo un cúter y un pequeño cuchillo de carnicero que había pedido prestado a otro estudiante del centro.
Según su propia declaración a la policía, el ataque comenzó con golpes y patadas: Pike arrojó a Slemmer al suelo, golpeó su cabeza contra el pavimento y la pateó repetidamente en la cara y el cuerpo mientras la víctima preguntaba “¿por qué me estás haciendo esto?”, según el fallo del Tribunal Supremo estatal.
Cuando Slemmer amenazó con denunciarla para que la expulsaran de Job Corps, Pike agudizó el ataque. La víctima trató de huir en varias ocasiones; cada vez fue reducida por Pike o por Shipp (novio de la victimaria). Pike usó el cúter para cortarle el estómago, luego la espalda y finalmente la garganta en repetidas ocasiones.
La autopsia determinó que Slemmer murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado por golpes de gran intensidad, sumado a numerosas heridas en distintas partes del cuerpo.
El día después del crimen, Pike regresó a la escena con un grupo de jóvenes. Un oficial de la policía de la Universidad de Tennessee que aseguraba el perímetro declaró en el juicio que Pike preguntó por qué el área estaba acordonada y si la policía tenía sospechosos.
Posteriormente, Pike relató el crimen a dos compañeras del centro, les mostró un fragmento del cráneo de Slemmer que llevaba en el bolsillo y dijo: “Eso no es barro en mis zapatos, es sangre”. El fragmento de cráneo fue hallado posteriormente en la chaqueta de Pike y encajó a la perfección en la reconstrucción del cráneo de la víctima realizada por el antropólogo forense Murray Marks, de la Universidad de Tennessee.
En 1996, un jurado de Tennessee condenó a Pike a muerte por asesinato premeditado en primer grado y a 25 años consecutivos por conspiración. Su novio, Shipp, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por ser menor de edad al momento del crimen y Peterson, quien actuó como vigía y cooperó con la investigación, recibió una condena de libertad vigilada, según NBC News.
El caso de Pike permaneció durante casi tres décadas en los tribunales hasta que las autoridades de Tennessee fijaron el 30 de septiembre de 2026 como fecha para su ejecución, un procedimiento que finalmente no logró causarle la muerte, ya que después de dos dosis, no falleció. Esta situación abrió una nueva revisión sobre lo ocurrido durante la aplicación de la inyección letal.