Christa Pike: ¿qué crimen cometió y por qué fue condenada a muerte en EE UU?

Posteriormente, Pike relató el crimen a dos compañeras del centro, les mostró un fragmento del cráneo de Slemmer que llevaba en el bolsillo y dijo: “Eso no es barro en mis zapatos, es sangre”. El fragmento de cráneo fue hallado posteriormente en la chaqueta de Pike y encajó a la perfección en la reconstrucción del cráneo de la víctima realizada por el antropólogo forense Murray Marks, de la Universidad de Tennessee.