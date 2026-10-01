Tomás Zambrano representa a Honduras en Foro Parlamentario Iberoamericano

La cumbre internacional reúne a comitivas legislativas de más de veinte países con el objetivo de abordar los principales desafíos estructurales de la región.

La delegación parlamentaria atiende una agenda de trabajo internacional orientada a fortalecer la cooperación multilateral y el intercambio de experiencias legislativas.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional sumó su representación institucional en el encuentro de alto nivel en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano iniciado este jueves en la capital española.

El cónclave parlamentario fue inaugurado formalmente por el rey Felipe VI de España, acompañado por autoridades del gobierno y del Congreso de los Diputados español.

"Abordamos temas de gran relevancia para el futuro de nuestras naciones, como la inteligencia artificial, los desafíos de la democracia, la igualdad y el fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

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La delegación hondureña encabezada por el titular del Legislativo está integrada además por los parlamentarios Walter Chávez, Tania Pinto, Carlos Ledezma y Alejandra Vallecillo. La comisión mantendrá jornadas continuas de debate durante este jueves y viernes en el espacio institucional de concertación.

Durante las sesiones de discusión, los congresistas hondureños priorizarán el intercambio de estrategias multilaterales en materia de seguridad ciudadana e inteligencia para la lucha contra el crimen organizado.

La comitiva busca estrechar alianzas diplomáticas que permitan canalizar apoyo técnico y cooperación hacia las instituciones del país.

"El encuentro parlamentario también es el escenario del fortalecimiento de lazos en temas de seguridad ciudadana y de la lucha contra el narcotráfico", afirmó Zambrano.

El foro de concertación legislativa sirve además como plataforma preparatoria para la XXX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana. La cita diplomática de mandatarios se celebrará en Madrid durante los primeros días del próximo mes de noviembre.

Con su participación en el encuentro internacional, las autoridades del Poder Legislativo buscan consolidar la presencia institucional de Honduras en los espacios globales de diálogo.

"Participamos en este espacio de diálogo e intercambio de experiencias representando a Honduras para promover la cooperación internacional con las distintas delegaciones Iberoamericanas", señaló Zambrano.

Las resoluciones finales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano serán suscritas por los representantes de los congresos asistentes al cierre de la jornada este viernes. El documento consolidado servirá de insumo para la agenda multilateral de la cumbre presidencial de noviembre.