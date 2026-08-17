Tomás Zambrano pide a hondureños abrir las puertas a censistas en medio de rechazo en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, hizo un llamado a la población hondureña para que permita el ingreso de los censistas a sus viviendas y participe en el censo nacional, luego de que en sectores de Santa Bárbara algunos habitantes hayan afirmaran que no quieren que los censistas les tomen foto a los contadores de energía. En el barrio El Jilote, en Santa Bárbara, habitantes han cubierto los contadores de sus viviendas con bolsas y otros materiales para evitar que los dispositivos sean fotografiados e incluidos en el proceso de censo, hecho que ha sido denunciado desde que comenzó el censo. La situación fue evidenciada en un video difundido en redes sociales, donde se observa que varias viviendas de la zona mantienen sus contadores cubiertos.

Ante este escenario, Zambrano pidió a los ciudadanos permitir el trabajo de los censistas y cuestionó las versiones que, según afirmó, estarían generando temor entre la población sobre el propósito del proceso. “Invitar a la gente que le abra las puertas a los censistas. El censo no se realiza hace 13 años”. El titular del Congreso Nacional sostuvo que el levantamiento de información no responde a una decisión particular de un gobierno, sino que constituye una herramienta utilizada para conocer las condiciones demográficas y sociales del país. “El censo está siendo acompañado por programas de las Naciones Unidas, por organismos internacionales, no es algo que es capricho de un gobierno, es algo, es una herramienta que se necesita para todos los gobiernos, para saber cómo está la gente, dónde están, cuántos son, qué necesidades se tienen, y así el gobierno poder llevar esa proyección a las ciudades, aldeas, caseríos, municipios del país”, afirmó. Zambrano también se refirió a las versiones que circulan entre algunos ciudadanos respecto a que el proceso estaría relacionado con la instalación de contadores prepago o con una eventual privatización del servicio de energía eléctrica.

“Le quieren poner un contador prepago, he escuchado unos barbos, realmente da decepción escuchar, porque no tengo otra palabra para pedirle, porque esa gente que quiere manipular a la población, no tiene otra palabra mágica, son unos pencos”. En ese sentido, agregó: “Le dicen que le van a poner contador prepago, que le va a privatizar la energía, y un montón de tonterías”. El presidente del Congreso insistió en que el censo permitirá actualizar información sobre la población hondureña, debido a que han transcurrido 13 años desde el último levantamiento de este tipo. “El censo es, hace 13 años no tenemos censo en Honduras, hace 13 años, y esta es una herramienta de medición, cuánta población tenemos, cuántos tienen trabajo, cuántos son las personas de determinados segmentos por edad, discapacitados, personas de pueblos originarios, quienes tienen casa propia, quienes no”, siguió. Zambrano señaló que la información obtenida servirá como una herramienta para la planificación de políticas públicas y la atención de las necesidades de la población.