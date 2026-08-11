Es falso que el INE multe con L5,000 a quien no participe en el censo

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que asegura que las personas que se nieguen a participar en el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) deberán pagar una multa de L5,000. Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe información oficial del INE que establezca una multa de L5,000 para las personas que no participen en el levantamiento censal. Tampoco se encontraron publicaciones de medios de comunicación que documenten la aplicación de esa sanción. Además, la vocera de la institución dijo a EH Verifica que no hay tal multa. “Circula que persona que no se quiere censar en Honduras, pagará 5mil lempiras de multa”, dice textualmente una entrada que ha sido difundida en Facebook desde el 10 de agosto.

El XVIII Censo de Población y VII de Vivienda 2026 comenzó su levantamiento nacional el 10 de agosto y está a cargo del INE. El proceso busca actualizar la información sobre cuántas personas viven en Honduras, dónde residen y cuáles son sus condiciones demográficas, sociales, económicas y de vivienda. El último censo nacional disponible corresponde a 2013. Los datos recopilados servirán para orientar la planificación y las políticas públicas, así como la distribución de recursos de acuerdo con las necesidades de la población. También permitirán apoyar la toma de decisiones en áreas como salud, educación, vivienda, transporte y servicios públicos, además de identificar necesidades de infraestructura, entre ellas escuelas y hospitales. Los censos de población y vivienda se realizan generalmente cada 10 años.

Falsa multa