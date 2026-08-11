Davis Flow: "No solo vengo por marketing, también a aportar futbolísticamente"

Puerto Cortés, Honduras.- El tiktoker Davis Flow cumplirá uno de sus grandes sueños al dar el salto a la Liga Nacional de Honduras con el Platense, en una apuesta que combina fútbol, marketing y el alcance de las redes sociales. El creador de contenido dejó claro que llega con la intención de competir, adaptarse a la disciplina del club y demostrar que puede aportar dentro de la cancha, especialmente con su pegada y capacidad para marcar goles.

Además, lanzó un dardo a quienes cuestionan la llegada de los tiktokers al fútbol profesional y pidió que también se valore a los jugadores hondureños antes de juzgarlos, señalando que existen extranjeros que no necesariamente muestran un mejor nivel que los catrachos. En entrevista, Davis Flow habló de su adaptación al Tiburón, su deseo de debutar en la Liga Nacional y todo lo que pretende aportar al conjunto de Puerto Cortés. SUS DECLARACIONES Davis Flor, fichaje del Platense, los muchachos ya tienen más ritmo, pero siento que nosotros estamos mal y rápido, con disciplina

Siento que lo logro. Pues eso, disciplina, que me enfoque, que le eche ganas, más que todo, disciplina. Pues bien, usted sabe el proceso todo, pero primeramente Dios, se dé todo bien.

En cuanto a adaptarte, ¿cuánto crees que puedes adaptar ya al ritmo de los demás cuando ya has jugado dos jornadas?

Yo siento que rápido, honestamente, porque todo está mentalmente, todo está en uno. Todo depende de mí, obviamente, si le meto disciplina, le meto corazón, siento que rápido. Primeramente Dios, si como bien, entreno bien. O sea, ¿cómo se da esa idea de poder conjugarse dos marcas? Davis Flow es una marca, Platense Fútbol Club es una marca. ¿Cómo surge esa idea, David?

Pues es que, como ustedes saben, pues las redes sociales también son algo muy importante. El fútbol y las redes sociales, siento que yo también puedo aportar cosas de marketing, redes sociales y también futbolísticamente, porque si entreno, siento que primeramente Dios le puedo dar. Entonces, siento que es una buena combinación en realidad. Tienes una comunidad, seguidora de Davis Flow. Ya comenzaron a hacerse con las camisas de Platense también. ¿Van a tener alguna remuneración o alguna recompensa los seguidores de Davis Flow que compren la camisa de Platense?

Sí, pues yo tengo cosas muy bonitas para mis seguidores, como darle un pequeño detallito a los que compren. Tal vez yo mandarle una cartita, así la firma. Algo especial para toda la persona, porque ya hay mucha gente que me pregunta, que me escribe, en Estados Unidos, que están pendientes para poder ya empezar a vender la camisa. Gracias a Dios la comunidad mía me está apoyando mucho. En primera instancia, Davis, ¿el plan es de marketing, luego de lo futbolístico o cómo va toda la situación?

No, pues al final del día es las dos. Es una fusión, porque yo no solo vengo como a solo marketing, pues yo vengo a hacer uno más, a entrenar, a echarle ganas, a aportar, a hacer caso también a lo que me digan y aportar marketing. O sea, es las dos, una fusión marketing y fútbol. Y si hablamos de eso, por ejemplo, el fin de semana hay partido. ¿Estaría listo?

Pues no sé, ahí tendría que saber el profe. Yo voy a tratar de estar listo lo más antes posible, todo con disciplina, comiendo bien. Y ahí cuando él sienta que yo estoy listo, ahí voy a... Pero en este momento que llega, ¿cómo se siente?

Yo me siento bien, porque obviamente tal vez no estoy tal físicamente como los demás, pero yo sí tengo partidos con los tiktokers, que al final del día es el mismo estadio, el mismo balón, la misma cosa. Y muchas veces que he jugado he tenido buen rendimiento, he metido goles, asistencias. ¿Es un sueño repetirlo aquí en Platense?

Sí, primeramente Dios.

¿Es un sueño para ti poder debutar en Liga Nacional? ¿Lo pensabas de niño tener esta oportunidad?

Sí, la verdad que sí, pues es un sueño, porque nunca, usted sabe, siempre la mayoría de niños lo que sueña es ser futbolista, y claro que es un sueño. ¿Estás consciente de la responsabilidad que lleva? Por ejemplo, vas a cambiar muchas cosas. Yo me entro a TikTok a la una de la mañana y te veo conectado. Esas cosas tienen que cambiar

Y eso pues, como no estoy entrenando, es diferente, porque imagino que también aquí entrenando ya voy a estar más cansado, también ya no voy a estar con la misma energía de estar conectado a la madrugada. Si tuviera la energía, ¿lo harías?

Si tuviera la energía, no, porque también quiero respetar las reglas del club, y si ellos me dicen esto, esto. Si es por mí, obviamente energía, pueda que sí, pero si es una parte como disciplina y me dicen que sí, yo voy a tratar de hacer caso de todo lo que veo. Y el dorsal, ¿qué? ¿David Flow y la número? ¿Qué número?

Sí, ya la tengo. Todavía la gente no sabe, pero ya tengo el número. ¿Cuál es el número?

El 7. Mira que te va a tocar competir con una leyenda del fútbol hondureño, o compartir posición, en frente de ataque con Georgie Welcome. ¿Cómo lo has percibido? ¿Cómo lo manejas eso?

No, también es una buena experiencia. También para mí es un privilegio jugar con una leyenda también del fútbol. ¿Condiciones a explotar tú ya futbolísticamente? Hablando que tú crees que le puedes aportar al equipo tu condición, lo que digas, yo esto lo puedo explotar para el equipo. Por ejemplo, te vimos buenos tiros de media distancia en los partidos que te vimos internacionales

Vaya, eso. Gol, yo siento que siempre yo tengo buena pegada a buen gol. Obviamente, eso siento yo, que puedo aportar gol. Primeramente Dios ya con física, porque me he metido una golazo que... ¿Crees que lo puedes repetir con el Tiburón acá?

Pues si Dios lo permite, obviamente al final del día es Dios el que decide, pero si lo he metido, como le digo, en los tiktokers, en los partidos tiktokers, tal vez no es profesional, pero la cancha es la misma, el balón es el mismo, ¿me entiendes?