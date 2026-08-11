Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 12 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de Colón, Cortés y Francisco Morazán tendrán interrupciones en el servicio de energía eléctrica este miércoles 12 de agosto, de acuerdo con la programación de cortes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Los trabajos contemplan suspensiones por una duración de varias horas. Por ello, se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias. Se estará realizando mantenimiento en las líneas de transmisión L520 y mantenimiento de transformador de potencia en la subestación Santa Fe.

Aquí las zonas afectadas:

Distrito Central, Francisco Morazán, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Seguro Social Santa Fe, Texaco Maya, Col. Brisas de Olancho, Col. Villa Unión, Parte de La Canadá, El Picacho, Planta Potabilizadora El Picacho, El Hatillo Km 6 Hasta Km 10, Residencial Pinares, Edificio Emaus, Col. Villa La Estanzuela, La Cantera, Restaurante La Cumbre, Miralagos, Tres Hermanos, Entre Pinos. Iglesia El Hatillo, Academia Los Pinares, El Trigo, Sendero Nevada, Lomas Del Hatillo, Carpintero, Casa Quemada, Cofradía, Zepate, Proyecto Victoria, El Carrizal, Los Plancitos, Parte del Hatillo, Corralitos, El Piligüín, Las Trojes, Juncales, Aldea Los Jutes, Limones, Aldea Matasano, Aldea Jutiapa, La Tigra, El Rosario, Los Planes y zonas aledañas. Parte Altos de Toncontín, Santos Industria, Residencial Concepción, Residencial Lomas del Portillo, Yaguacire, Lomas de Germania, Planta Potabilizadora del Sanaa, Col. Villeda Morales, Residencial Las Margaritas, Residencial María Mercedes, Aldea La Concepción, Represa Concepción, Lodo Prieto, parte de La Rafael Leonardo Callejas, Carrizal #1, Col. Santa Isabel, Col. Villa Franca, Col. Buenas Nuevas, Col. Brasilia, El Durazno, San José de Soroguara, Aquasplash, El Lolo, Plantel Aguazul y zonas aledañas.

Santa Bárbara y Cortés, de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

Los Naranjos: Bijao, Quelepa, Cedral, Las Vegas, Barrio San Juan, Las Flores Del Bijao, Los Laureles, Unión Suyapa, Nueva Esperanza, San José de Los Andes, Aldea Los Coquitos, Las María, El Sauce, El Novillo, Buenos Aires, El Cielito, La Quebradita, American Pacific, Casco Urbano de Las Vegas, CEA, El Mochito, El Ponciano, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto, Góngora, El Águila, La Ruda, El Encinal, Los Aguajes, La Zona. San Pedro de Zacapa: Mojarras, Agalteca, El Campesinado, La Boquita, Azacualpa, Canculunco, San Antonio De Chuchuitepeque, El Ocote, Agua Zarca, Plan de Encima, El Tablón, El Barrial, Agua Caliente, Crucitas, Quebrada Honda, Generadora Canjel Y Zacapa. Concepcion Sur: Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Pinabete, La Vueltosa, Peña Blanca, El Timbo, Los Tróchez, El Aguaje, La Laguna, Las Crucitas, Ojo De Agüita, Los Rodríguez. San Francisco de Ojuera: La Sabana, El Zapotal, Plan De Los Hoyos, Barrio Los Dolores, La Chapa, Las Delicias, El Hatillo, El Pilón, El Molo, El Chaparrón, El Diviso, Santa Fe, El Gavilán, La Estancia, San Antonio, San Ramón, Aguacatal, Piedras de Agua, La Vega, La Placa, Copinil, Regadillo, Pueblo Nuevo, Los Cedros, Villanueva, San Isidro, Nueva Esperanza, San Vicente, Los Mayorga, Pimienta, El Pilón, Santa Ana, La Palca, La Vereda, La Chorrera, Bordo Villa Nueva, El Barrial, Los Laureles, Tejeras, Nueva Esperanza. Ceguaca: casco urbano, San Juan, La Libertad, El Edén, Santa Ana, Agua Blanquita, Cuchilla, Los Obrajes, Jololo, Teoxinte, Santa Rita, El Plan, El Jengibral, Buenos Aires, San Fernando, El Tanque, San Juan.

Tocoa y Sabá en Colón, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.