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Mamá de Messi y su doloroso mensaje tras la muerte de Jorge

Celia Cuccittini, madre de Lionel Andrés, se pronunció luego de la muerte de su esposo Jorge, tras estar varios meses sufriendo de una dura enfermedad que le terminó quitando la vida

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 10:55
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Celia Cuccittini, madre de Lionel Andrés, se pronunció luego de la muerte de su esposo Jorge, tras estar varios meses sufriendo de una dura enfermedad que le terminó quitando la vida

 Fotos: Cortesía
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El jugador del Inter Miami aterrizó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos el sábado por la noche en un avión privado que los trajo desde Estados Unidos para sumarse a su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol durante el sepelio, que generó que El Prado estuviera cerrado a visitantes desde el mediodía para dar mayor intimidad a la familia.
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Algunos fanáticos se acercaron al aeropuerto de Rosario y al cementerio para dejar carteles con mensajes de apoyo al astro: "Fuerza Leo, te amamos", decía uno de ellos sobre la verja de El Prado.
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El alcalde de Rosario, Pablo Javkin, saludó a la familia Messi por su pérdida y aclaró que el Gobierno local se puso a disposición para proteger la ceremonia del último adiós.
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Por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los partidos de este fin de semana en todas las categorías profesionales y juveniles fueron precedidos por un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi, y los jugadores, cuerpos técnicos y árbitros debieron usar un brazalete negro.
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Abanderado Grandoli, club de barrio en el que Lionel Messi aprendió a jugar al fútbol en Rosario, publicó el sábado en sus redes sociales una vieja foto del ídolo argentino, su padre y otros niños en típica formación de equipo junto a un sentido texto: "Jorge (Messi) fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial".
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El mensaje de la institución en la que Messi comenzó a jugar a los 4 años agregó: "Te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia".
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Jorge Messi falleció en las primeras horas de este sábado tras permanecer ingresado en el Sanatorio Centro de Rosario por las derivaciones de una larga enfermedad.
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La familia Messi ha estado en silencio desde que Jorge estaba mal de salud, incluso, no se conoce con claridad de qué enfermedad murió.
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Lionel Messi se fue a Rosario y estuvo en el sepelio de su padre, donde se vio muy dolido.
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La mamá de Lionel Messi, Celia Cuccittini ha dejado un mesanje tras la muerte de su esposo, Jorge.
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“Solo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible”, escribió en un mesaje Celia a la periodista Marina Calabró en América TV
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En medio del dolor familiar, Celia Cuccittini, esposa de Jorge y madre de Lionel, rompió brevemente el silencio.
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La periodista Marina Calabró dio a conocer un mensaje que recibió de Celia, en el que expresó en un corto texto.
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