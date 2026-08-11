Mamá de Messi y su doloroso mensaje tras la muerte de Jorge

El jugador del Inter Miami aterrizó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos el sábado por la noche en un avión privado que los trajo desde Estados Unidos para sumarse a su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol durante el sepelio, que generó que El Prado estuviera cerrado a visitantes desde el mediodía para dar mayor intimidad a la familia.