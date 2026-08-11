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Mbappé toma decisión de finalizar contrato y está negociendo un nuevo acuerdo

Kylian Mbappé ahora está negociando y sería una sorpresa su nuevo contrato luego de competir en el Mundial United 2026

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 09:59
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Kylian Mbappé ahora está negociando y sería una sorpresa su nuevo contrato luego de competir en el Mundial United 2026

 Fotos: Cortesía
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El francés Kylian Mbappé ha cortado el vínculo que tenía hace un par de años y desde España revelan que el futbolista de Real Madrid estaría cerca de llegar a un nuevo acuerdo.
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El delantero francés, una de las grandes figuras del fútbol mundial, se prepara para afrontar una nueva temporada con el Real Madrid, pero mientras se acerca su regreso a los entrenamientos también han surgido cambios importantes en su entorno más cercano.
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Kylian Mbappé continúa disfrutando de sus últimos días de vacaciones después de una intensa temporada y de su participación con la selección de Francia en el Mundial 2026.
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El delantero francés se encuentra aprovechando este periodo de descanso antes de regresar a los trabajos de pretemporada y comenzar a preparar una nueva campaña con el Real Madrid.
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El atacante galo tendrá nuevamente el reto de liderar al conjunto blanco, pero esta vez bajo las órdenes de José Mourinho, quien asumió las riendas del equipo para la nueva temporada
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Mbappé se prepara así para una etapa en la que tendrá nuevamente la responsabilidad de ser una de las principales figuras del conjunto madridista.
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Aunque Mbappé se mantiene alejado momentáneamente de los terrenos de juego, su nombre continúa siendo protagonista fuera de ellos.
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Y es que en las últimas horas ha surgido una sorprendente información relacionada con uno de los negocios más importantes de su carrera: su contrato de patrocinio de botas.
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El francés estaría preparando un movimiento inesperado que podría convertirlo no solamente en la imagen de una marca, sino también en uno de sus principales socios.
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La superestrella francesa podría estar a punto de protagonizar uno de los movimientos comerciales más llamativos del fútbol en los últimos años. Mbappé decidió separarse de Nike el pasado 31 de julio, poniendo fin a una relación que comenzó cuando apenas tenía ocho años.
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La decisión de abandonar a Nike abre ahora una nueva etapa para el atacante, quien tendría sobre la mesa una propuesta completamente diferente a los tradicionales acuerdos de patrocinio que suelen firmar las grandes figuras del fútbol.
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Según información recogida por Mundo Deportivo a partir de reportes de la prensa francesa, Mbappé estaría cerca de llegar a un acuerdo con una empresa que, de concretarse, podría generarle importantes beneficios económicos.
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Lo llamativo es que no se trataría de una de las grandes marcas que actualmente dominan el mercado de botas de fútbol, como Adidas, Puma o Under Armour.
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El periodista Thibaud Vézirian, especializado en información relacionada con el fútbol francés, aseguró que las negociaciones avanzan rápidamente con una marca inesperada que podría convertirse en el nuevo proveedor oficial de las botas de Mbappé.
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"La marca inesperada que se convertirá en el proveedor oficial de la equipación de Kylian Mbappé", señaló Vézirian en referencia a las negociaciones.
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El periodista también explicó que los últimos detalles del acuerdo estarían siendo negociados y que una reconocida figura del fútbol participaría en la operación, algo que permitiría a esta nueva marca entrar con fuerza en un mercado dominado históricamente por compañías de gran trayectoria.
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Mientras Mbappé disfruta de sus últimos días de descanso antes de regresar al Real Madrid y comenzar una nueva etapa bajo las órdenes de Mourinho, su futuro comercial también comienza a tomar forma.
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