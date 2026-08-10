¿Confirmada separación con Emilio Izaguirre? Virginia Varela se pronuncia: "Tengo la tranquilidad..."

Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, dejó en un mensaje en redes sociales en medio de la polémica por una posible ruptura con el director deportivo y exjugador. ¿Se confirma el fin de la pareja? Esto dijo ella...
En los últimos días comenzó a surgir el rumor que Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, y su esposa Virginia Varela se separaron. Ella se pronunció en las últimas horas.
Ellos tienen una relación de 20 años, cuando Izaguirre jugaba en Motagua, y la conoció en el Estadio Nacional durante un partido del conjunto azul.
Virginia Varela y Emilio Izaguirre procrearon dos hijos, un varón y una niña. El varón ahora es jugador de Motagua y se está tratando de abrir paso en el fútbol profesional.
En redes sociales, Emilio Izaguirre borró todas las fotos que tenía con Virginia y ella también borró todas las fotos que tenía con el exjugador.
Otra cosa que alimentó a una posible ruptura es que ambos ya no se siguen en Instagram, donde compartían momentos del amor que existía.
Virginia Varela usó su cuenta de Instagram y dejó un mensaje en medio de la polémica por una posible ruptura a los 20 años de relación.
Sin embargo, Emilio Izaguirre no se ha pronunciado sobre el tema. En redes surgió la versión que él está viviendo en un apartamento y ella se quedó en el hogar que construyeron junto a sus hijos.
Sobre el mensaje que ella puso en redes, dejó en claro: "Hay gente malintencionada que habla sin conocer la historia completa. Podría defenderme con argumentos y aclarar muchas cosas, pero no voy a alimentar el chisme ni a entrar en discusiones..."
Y agregó: "Cada quien es libre de creer, opinar y sacar sus propias conclusiones. Yo tengo la tranquilidad de conocer mi verdad y eso me basta. El tiempo siempre termina poniendo cada cosa en su lugar".
Finalmente escribió en ese mensaje en redes: "Si Dios está conmigo, quién contra mí".
Al respecto, Emilio Izaguirre ha optado por no responder ni hablar sobre la situación, considerando que es un tema netamente familiar.
Este fue el mensaje que Virginia Varela dejó en su cuenta de Instagram en medio de los rumores sobre una separación con el mundialista con Honduras en 2010 y 2014.
Varela actualmente tiene 35 años y se convirtió en pareja de Izaguirre previo a su salida a Escocia para fichar por el Celtic. Por años mostraron ser una pareja bastante unida.
Emilio Izaguirre tiene un par de años como director deportivo de Motagua. La versión sobre la separación, de momento, no ha sido confirmada por ambas partes. Sin embargo, todo indica a que los dos habrían tomado caminos diferentes.