Fichajes Europa: Revés al Barcelona y millonaria oferta del PSG por estrella del Real Madrid

El Real Madrid y el FC Barcelona han sido noticias en el mercado de fichajes en las últimas horas. Novedades en cuanto al posible traspaso de Julián Álvarez y el PSG realiza millonaria oferta
Informa el periodista Fabrizio Romano que el 'Cuti' Romero y Atlético están a punto de cerrar el acuerdo personal y pronto se enviará una nueva oferta al Tottenham. El defensor argentino ha dado el visto a los colchoneros y las negociaciones entran en su fase final. Los Spurs nunca contemplaron venderlo al Arsenal. También hubo un rumor con el Barcelona.
OFICIAL / Micky van de Ven renovó su contrato con el Tottenham por cinco temporadas y una mejora salarial. El defensor neerlandés es considerado una pieza clave y pilar fundamental del proyecto de los Spurs.
Nahuel Molina aterrizó esta noche en Roma para sus pruebas médicas y firma de contrato. El lateral argentino dejará el Atlético para jugar en la Serie A con la 'Loba', que le ofreció un vínculo hasta 2030.
OFICIAL / Liverpool confirmó el fichaje de Ronald Araújo, procende del Barcelona. Tras no entrar en los planes de Hansi Flick, el defensor uruguayo estará un año cedido en Anfield y los 'Reds' se guardan una opción de compra por 55 millones de euros a final del curso.
OFICIAL / Bayern Múnich anunció la llegada de Bara Sapoko Ndiaye. El mediocampista senegalés, de 18 años, firmó contrato hasta 2031 con los bávaros y el traspaso habría consistido en 3.5 millones de euros.
Según TEAMtalk, Palhinha llegaría al Aston Villa. El volante portugués, que el curso anterior estuvo cedido en el Tottenham, y con pasado también en el Fulham, sigue perteneciendo al Bayern, que no cuenta con sus servicios. Ahora, el jugador tendría la posibilidad de continuar su carrera en Inglaterra con los 'Villanos'.
Más presión para el Barcelona: Julián Álvarez regresó a los trabajos del Atlético junto a Marcos Llorente, Baena y Musso. El delantero argentino ya anunció durante el Mundial que su intención es salir del club rojiblanco en este verano para cumplir su sueño, pese a tener contrato vigente hasta 2030.
De hecho, Mundo Deportivo desvela que Julián "explotó" esta mañana tras volver al equipo y ver que Diego Simeone no estuviese en la ciudad deportiva para hablar con él y pedirle en buenos términos que lo vendan al Barça. "Su mensaje a los que estaban junto a él en su regreso fue muy claro: que no cuenten con él y que se va a plantar y así se lo va a decir al Cholo", asegura el medio catalán.
Con su descenso a la Championship, el West Ham ha preguntado por la disponibilidad de Jamie Vardy, que se encuentra libre tras terminar contrato con la Cremonese italiana. Sky Sports asegura que el delantero tiene mucho interés, pero que se tomará su tiempo antes de decidir su próximo destino.
OFICIAL / Thiago Almada dejó el Atlético por 23 millones de dólares y regresó a su país para jugar con River Plate. Se convierte en el traspaso más caro en la historia del fútbol argentino y se une al 'Millonario' por tres años y medio.
De acuerdo con Fabrizio Romano, el PSG está cerca de cerrar un acuerdo con Ferran Torres y envió una oferta de 50 millones de euros al Barcelona. El delantero afronta el último año de contrato con los azulgranas y el equipo francés lo ve como una oportunidad a ese precio. De lo contrario se espera que cueste 70-80 millones.
Según el periodista Ben Jacobs, el Barcelona está cerca de cerrar un acuerdo con Rodri en cuanto a los términos personales. Respecto a la negociación con el Manchester City, este fin de semana se produjeron avances y habrá una nueva oferta de manera inminente, que rondaria los 60 millones por el volante español.
A raíz de no poder concretar el fichaje de Rafael Leao, el Galatasaray tiene a Gabriel Marinelli como otra de sus opciones. La entidad turca preguntó al Arsenal por el movimiento, pero los 'Gunners' no piensan en su venta si no encuentra un recambio.
OFICIAL / Idrissa Gana Gueye llega a la liga de Arabia Saudita tras terminar su relación con el Everton. Después de casi 20 años jugando en Europa en clubes como el PSG, Aston Villa o los propios 'Toffees', en dos etapas distintas, el volante senegalés ficha por Al Diriyah, equipo recién ascendido a la máxima categoría.
Endrick se queda en el Real Madrid. El diario AS publica que el conjunto merengue frena en seco la cesión del brasileño, pretendida por Roma y Aston Villa. Mourinho cuenta con el delantero, quien asume el reto que le plantea su nuevo entrenador. Además, los blancos confirmaron que recupera el dorsal 9 tras volver al club.
Según Fabrizio Romano, Manchester City ya tiene el relevo de Rodri ante su inminente salida y se trata de Ayyoub Bouaddi. Su entorno ha alcanzado un acuerdo sobre los términos personales con el cuadro inglés y ahora se espera cerrar el acuerdo con el Lille. La cuota de traspaso podría alcanzar los 130 millones de euros.
"Se ha hecho largo, pero por fin estoy aquí. Esto es un premio a todo el esfuerzo que he tenido que hacer en mi carrera. He visto todas esas noches mágicas como espectador y tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, poder formar parte de algo grande, creo que es una responsabilidad y un desafío muy hermoso", afirma Marc Cucurella tras integrarse a los trabajos del Real Madrid luego de conquistar el Mundial 2026.
Josep Maria Orobitg, agente de Pep Guardiola, reveló para el medio árabe Okaz que el técnico catalán no tiene ganas de dirigir por lo que resta del 2026. "El Al-Ahli negoció con nosotros para que Guardiola se hiciera cargo del equipo como entrenador, pero Pep no quiere volver a entrenar este año", asegura.
Desde París soltaron la bomba: además de estar negociando el fichaje de Ferran Torres, el PSG también prepara una oferta por Arda Güler. Los últimos reportes de la prensa local indican que el cuadro francés alista 115 millones de euros por la perla turca del Real Madrid. Además, el Fenerbahce también se vería beneficiado, ya que posee una cláusula del 20% sobre una futura venta del joven mediocampista.