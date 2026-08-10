Real Madrid confirma número de camisa de los jugadores para temporada 2026-27

El Real Madrid ha dado a conocer los números que usarán los jugadores en cada una de sus camisas para la temporada 2026-27
En la portería merengue todo se mantiene igual: Thibaut Courtois, arquero titular, sigue utilizando el número 1, mientras que el suplente Andriy Lunin se queda con el 13.
Sin embargo, en la defensa hay cambio de dorsales y empezamos con Raúl Asencio. El zaguero español deja el 17 y ahora llevará el 2 que por mucho tiempo fue de Dani Carvajal, cuyo futuro es desconocido tras dejar el club blanco.
Eder Militao continúa con el 3 y Dean Huijsen también cambia de dorsal. Desde su llegada al Real Madrid llevaba el 24, pero ahora hereda el 4 de Sergio Ramos, Fernando Hierro y David Alaba. El inglés Trent Alexander-Arnold seguirá portando el 12.
Los fichajes que llegaron al equipo esta temporada para reforzar la defensa: el francés Ibrahima Konaté con el 16 y el español Marc Cucurella con el 17.
Álvaro Carreras con el 18, Antonio Rudiger con el 22 y Ferland Mendy con el 23.
Denzel Dumfries estaba portando el 33 durante los partidos de la pretemporada, pero se confirma que lleva el 24. El neerlandés firmó un contrato por cuatro temporadas luego de un traspaso cercano a los 20 millones de euros desde el Inter.
En la línea de mediocampistas, el inglés Jude Bellingham mantiene el 5, el francés Eduardo Camavinga con el 6 y el uruguayo Fede Valverde con el 8.
Sin modificaciones para el francés Aurelién Tchouaméni y el turco Arda Guler. Ambos jugadores entran en los planes de José Mourinho.
Por su parte, el portugués Bernardo Silva llevará el 20 tras firmar con el Real Madrid hasta 2028 y Thiago Pitarch con el 27. De esta manera, el canterano forma parte de la primera plantilla.
Y en la delantera, el brasileño Vinicius sigue llevando el mítico 7 después de renovar su contrato con el Real Madrid hasta 2032 y su compatriota Endrick recupera el 9 luego de volver a la institución.
Nadie le quita la 10 al francés Kylian Mbappé y el brasileño Rodrygo, que se recupera de una grave lesión de rodilla, con el 11.
Carlos Espí aterrizó durante este verano para reforzar el ataque y ya marcó en la pretemporada. Se confirma que lucirá el 19 en su espalda.
El marroquí Brahim Díaz se mantiene en el plantel con el 21 y Yan Diomande, una de las caras nuevas del equipo, llevará el 25. El extremo marfileño firmó un contrato con los blancos hasta junio de 2033.
El entrenador José Mourinho tendrá como asistentes principales a Joao Tralhao y Pedro Machado.
El alemán Sami Khedira se unió al cuerpo técnico de Mourinho y vuelve al Real Madrid después de su exitoso paso como futbolista.