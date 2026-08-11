SAG informa que Corredor Seco perderá siembra, pero no habrá escasez de granos

Tegucigalpa, Honduras.- La sequía continúa golpeando a los productores del Corredor Seco de Honduras y amenaza con provocar la pérdida de gran parte de las cosechas de granos básicos, confirmó el secretario de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina. Molina confirmó al noticiario TN5 Matutino que al menos 600 manzanas de cultivos de frijol y maíz se han perdido únicamente en el municipio de Tomalá, departamento de Lempira, donde los productores enfrentan una difícil situación. "Hay tragedia, tristeza, pero no es sorpresa porque se había identificado y advertido. Muy tristemente los productores que sembraron pues perdieron la cosecha", manifestó Molina.

"Todo lo que está sembrado en el Corredor Seco se va a perder. Hay zonas altas en las que siempre llovizna y el frijol va a producir pero son escasas. En el resto del país va a estar difícil pero se va a tener una cosecha de 700 mil quintales de aquí al resto del año", resaltó. Además, explicó que el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) habilitó dos ventanillas de atención al público, tanto en Danlí como en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, para que los consumidores puedan adquirir frijol fresco a 18 lempiras la libra, con un límite de hasta 25 libras por persona. El funcionario agregó que todavía no ha sido necesario importar frijoles, debido a que las autoridades buscan evitar una medida que pueda afectar a los productores nacionales. Sin embargo, indicó que, si en algún momento fuera necesario recurrir a las importaciones, se tomaría esa decisión.