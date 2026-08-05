Más de 400 reses mueren por la sequía en el sur

La falta de lluvias también representa un desafío para ganaderos y agricultores, quienes enfrentan dificultades para mantener la producción.

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 400 reses han muerto como consecuencia de la falta de lluvias y alimentos provocada por la sequía que afecta al sur del país. Líderes ganaderos advierten que esta cifra podría aumentar a miles de animales muertos si persisten las condiciones de sequía y no se implementan medidas de apoyo gubernamental para mitigar sus efectos.

De prolongarse esta situación, el impacto podría extenderse al abastecimiento de granos básicos, leche y carne en el país, con posibles consecuencias para la disponibilidad y los precios de estos productos.

El período de canícula, que comenzó en julio, se extenderá hasta las primeras semanas de septiembre debido a la influencia del fenómeno de El Niño. La canícula es un período de disminución temporal de las lluvias que suele presentarse a mediados de la temporada lluviosa en Centroamérica.

Cuando esto ocurre, los cultivos quedan expuestos al estrés hídrico durante etapas críticas de su desarrollo, lo que puede reducir los rendimientos, provocar pérdidas parciales o totales en las cosechas y afectar tanto el abastecimiento de granos básicos como los ingresos de las familias dedicadas a la agricultura.

Francisco Argeñal, director de Cenaos, explicó que el fenómeno de El Niño es el que está provocando una canícula más extensa y señaló que esta condición climática se extendería hasta el próximo año. Según explicó, el máximo de las temperaturas se alcanzaría en noviembre y, a partir de ese momento, habría una disminución gradual hasta alcanzar condiciones neutras entre abril y mayo de 2027.

“Ayer (lunes) llovió en algunos lugares de la zona sur, Choluteca, San Lorenzo, Nacaome y Marcovia, pero no llovió en todo el departamento; fueron chubascos leves y aislados. Eso es producto de la canícula”, dijo.

Argeñal agregó que el pronóstico no es muy alentador, ya que se esperan únicamente chubascos leves y aislados durante todo este mes de agosto.

Mario Argeñal, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Choluteca, declaró que decir que 200 reses han muerto por la sequía en la zona sur del país es poco, pues estima que son más de 400. Señaló que solo en San José y Pespire han muerto 100 animales.

“Lo que hemos perdido en este momento será insignificante para lo que se nos viene. Si no llueve de aquí al 21 de agosto, va a ser una catástrofe, miles de animales muertos en la zona sur”, advirtió Argeñal.